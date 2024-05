Espargaró: "El niño que debutó aquí hace tantos años estaría orgulloso"

En la tarima, completamente solo, escoltado únicamente por el casco que ha usado esta temporada, pero con su familia, amigos y rivales en pista distribuidos por las primeras filas de sillas de la sala de conferencias de Montmeló, el mayor de los hermanos Espargaró comunicó oficialmente que una vez cruce la meta en Valencia, el domingo 17 de noviembre, colgará el casco.

Atrás quedan 20 años de carreras en el campeonato, mucho trabajo y momentos únicos, especialmente al final de una trayectoria larga e inusual, como él mismo se encargó de subrayar.

“Al final de esta temporada me retiraré como piloto de MotoGP a tiempo completo. Aquí crecí, y en este escenario logré el año pasado uno de mis sueños –el doblete con Aprilia–. Por eso creo que es el lugar ideal para anunciarlo”, dijo el piloto de Granollers (Barcelona), que creció a cinco minutos del ‘Circuit’.

“La mía ha sido una trayectoria extraña, muy desestructurada. Estoy seguro de que aquel niño que debutó aquí hace muchos años estaría orgulloso”, añadió el #41, a quien siempre le caracterizó un gran espíritu autocrítico. “En mi vida he cometido muchos errores por tomar decisiones con el corazón y no con la cabeza. La cabeza me dice que aún puedo seguir, que aún soy rápido, y que me puedo medir con los mejores pilotos de la historia. Pero el corazón me pide parar, ver crecer a mis hijos y estar con mi mujer, en casa”, reflexionó el catalán, antes de asegurar: “Puede que no tuviera el talento de otros, pero trabajé muy duro y llegué a un muy buen nivel. Tengo suficiente con ello. Y quiero retirarme disfrutando, siendo rápido”.

Visiblemente emocionado, Espargaró hizo una exposición muy elocuente, a su estilo, en la que destacó los mejores momentos y también los peores, como por ejemplo la frustración que le llevó a plantearse la retirada hace seis años, en 2018, encima de una Aprilia que no era ni mucho menos la actual: “Por suerte tuve a mi mujer, Laura, a mi lado, que me convenció de seguir”.

Después llegó la independización de Aprilia respecto de su alianza con Gresini, el refuerzo del compromiso del grupo Piaggio y hace dos años, los primeros frutos de ello. Al primer triunfo de Aprilia en MotoGP, en 2022, en Termas de Río Hondo, le siguieron otros dos. Especialmente emotivo fue el que alcanzó en su última visita a Montmeló, el año pasado, rubricando un doblete histórico para la firma de Noale.

“Estos tres últimos años, en Aprilia, hemos hecho historia y ha sido un sueño”, remachó, sin dejar claro si pasará a desempeñar labores de probador, con Aprilia o con alguna otra marca, dado que entiende que tiene mucho tiempo para pensarlo.