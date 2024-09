Espargaró: "No soy capaz de ser muy efusivo o positivo, no somos competitivos"

Nuevo viernes complicado para Aleix Espargaró, en este caso en el arranque del Gran Premio de Indonesia. El piloto español volvió a representar el mal momento que está viviendo Aprilia y se quedó fuera de la Q2, y por bastante: 15º y a tres décimas de su compañero de equipo, que marcó el corte.

Además, el de Granollers zanjó el viernes con dos caídas muy similares, en la parte final del circuito de Mandalika, que desde luego no ayudan a poner luz en la situación. Así, el #41 es pesimista, un discurso que contrasta con el de Maverick Viñales, más positivo y pensando en lograr un buen resultado en Lombok, aunque las cosas no vengan tan bien dadas con la RS-GP.

Tras la primera jornada en Indonesia, Espargaró explicó que no le sale ser positivo en una coyuntura tan compleja, en la que la casa de Noale sigue perdiendo competitividad respecto a 2023 y este mismo año frente a sus rivales de la parrilla.

"Yo creo que soy una persona bastante positiva. [Pero] llevamos cuatro fines de semana, contando este y quitando Misano 2 porque se cayeron tres, que si no no habría ninguna Aprilia entre los tres primeros", empezó, haciendo referencia al contraste con Viñales. "No soy capaz de ser muy efusivo o muy positivo, no somos competitivos. El año pasado lo fuimos mucho aquí, el viernes, y este año no. Está costando mucho".

"Después del primer fin de semana de Misano, decidimos cambiar mucho la moto, y en el test también, y al final el sábado por la tarde [de Misano 2] decidimos volver a los settings de nuestra moto base. Tengo la sensación de que no es suficiente con lo que tenemos este año", siguió.

Sobre si le preocupa este nivel de la moto de cara a final de año, en cuanto a tirar con lo que hay, el catalán fue claro: "No veo que hayamos avanzado, de verdad. Y ya es tarde para que me preocupe. La moto es la que es. De 2023 a 2024 creo que nos hemos dormido un poco, y nuestros rivales han mejorado más. A principio de año, con la moto prácticamente igual que la de 2023, los viernes éramos muy competitivos y llegábamos a nuestro tope. Y ahora que los rivales están sacándole el máximo a su moto de 2024, nosotros nos hemos estancado. Es la realidad".

Sin embargo, Espargaró mantiene alguna esperanza para el sábado, especialmente para la carrera al sprint, aunque todo pasará por la clasificación: "Mañana, creo que si cuadro una buena vuelta con el neumático blando trasero, puedo pasar. Y luego será importante salir entre los ocho primeros. Para la carrera larga, con la goma media, no tengo mucha esperanza. Pero en la sprint, con la blanda, si salgo bien creo que puedo hacerlo bien. El problema que tenemos es que la moto no tiene suficiente tracción. Con el blando, lo salvas. Con el medio, no", finalizó.