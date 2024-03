El mensaje de optimismo que trató de difundir el campeón del mundo de MotoGP 2020 tras la pretemporada, se fundió en el primer fin de semana de la temporada, en Qatar, donde el mallorquín no fue capaz de pasar directamente el corte de la Q2 y sufrió ya la primera caída cuando, en la repesca de la Q1, intentó apretar para hacer una vuelta rápida. La misma canción con diferente micrófono.

En la sprint, programada a 11 giros bajo los focos del trazado de Losail, las cosas no fueron mejor para los pilotos del equipo oficial Honda. Mientras Joan Mir solo podía acabar 15º a 14 segundos del vencedor, su compañero y debutante con la RC213V, Luca Marini, terminaba último, superado incluso por Franco Morbidelli, y a una distancia sideral del ganador Jorge Martín (25 segundos).

"Tuve un problema mecánico al principio de la carrera (el motor no aceleraba) que se mantuvo en las primeras cinco vueltas", explicó Mir al final del día. "Luego mejoró y pude marcar mi ritmo. Luego pude adelantar a algunos pilotos y terminar de forma decente", dio por bueno ese P15 a tenor de las circunstancias.

Sin embargo, Mir no estaba nada conforme con lo sucedido, ya que pensó en echar el pie al suelo. "Espero que mañana no tengamos este problema", en referencia a la carrera larga, a 22 vueltas, "La verdad es que pensé en entrar y retirarme", admitió.

Honda, mismos problemas que el año pasado

El pasado año, en la carrera de Qatar, disputada en noviembre, Mir acabó el 19º, a 28 segundos del ganador, el mismo, Jorge Martín.

"Tenemos los mismos problemas. No es que no tenga confianza, sino que si aprieto, me caigo", explicó el mallorquín.

"El límite de delante no está muy lejos. La moto no es demasiado predecible, que digamos", añadió.

Sobre tener que buscar el tiempo solo y no tener referencias en pista, Mir avisó de que "es muy complicado rodar solo con esta moto".