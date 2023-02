Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró no está teniendo los test de Sepang que le hubiesen gustado. Aunque en la primera jornada logró un tiempo competitivo, el de Granollers lamentó la falta de novedades que esperaba, y el segundo día no fue mucho mejor, con la lluvia y una inoportuna caída dejándole sin apenas tiempo para rodar en pista.

Al final del sábado, fue uno de los pilotos que menos vueltas completó, con solo 26 en su casillero, y su mejor registro se quedó por encima de los dos minutos.

Pero es bien conocido que los tiempos no siempre son lo más importante en un día de pruebas, y dependiendo del programa un piloto puede centrarse en ser rápido a una vuelta, en buscar el ritmo o en estrenar nuevas piezas y configuraciones.

Para Aleix, sin embargo, no se dio ninguno de eses casos. El de Aprilia tenía previsto probar "muchas piezas aerodinámicas", pero la fortuna no estuvo de su lado.

"Ha sido un día estúpido", sentenció ante la prensa. "Hubiese sido mejor quedarse en el hotel viendo Netflix".

"Estuvimos esperando a que se secase la pista para salir, y estaba yendo muy rápido, pero tuve un problema con los frenos, perdí el tren delantero y me caí. Los mecánicos me arreglaron la moto, pero cuando me tocaba salir a pista volvió a llover", lamentó.

"Teníamos muchas piezas aerodinámicas que probar, pero no pudimos hacerlo", añadió, frustrado. Sin embargo, sí se mostró positivo con la RS-GP, de la que dijo "ser mejor en muchos detalles". "Me dicen que el motor de carrera será un poco más potente", aseguró.

Sobre la tendencia de las fábricas a diseñar carenados cada vez más estrafalarios, Aleix dijo que "personalmente, no me gusta nada". Sin embargo, reconoce que es algo que hay que aprovechar si se quiere ser rápido: "Tenemos a uno de los mejores departamentos de aerodinámica que hay, y si el reglamento te lo permite hay que aprovecharlo".

Después de haberse quedado con la miel en los labios en 2022, Aleix y Aprilia solo tienen un objetivo en mente: ganar el título en 2023. Pero el mayor de los Espargaró no considera que en Noale estén aún al nivel necesario para plantar cara a las Ducati.

"Hay muchas Ducati que van muy rápido, y eso demuestra que la moto está un poco por delante. Ahora mismo no estamos tan lejos de ellos, pero nuestra moto no nos da para luchar por el campeonato de tú a tú, con ellos. No veo a ninguna otra marca que esté por delante".

