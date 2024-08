Espargaró, sin frenos en Austria: "Generamos una temperatura exagerada"

Aleix Espargaró no pudo replicar el domingo el podio que consiguió en la carrera al sprint. Aunque salía delante, en la cuarta posición, el piloto español se vio condenado a ir perdiendo posiciones progresivamente hasta finalizar en la novena plaza la prueba principal del fin de semana en el Red Bull Ring.

La razón no fue otra que los problemas que su Aprilia sigue generando con la temperatura. En Austria, donde el clima fue mayormente caluroso pese a las previsiones de cierta lluvia, la RS-GP disparó sus parámetros hasta afectar a los frenos de la moto del catalán, especialmente al delantero.

Así fue la carrera en Austria: MotoGP Victoria y doblete para Bagnaia por delante de Martín; Márquez, cuarto tras remontar

Espargaró se quedó sin una parte tan relevante de su máquina desde el principio, y lo cierto es que no pudo hacer otra cosa que sobrevivir hasta ver la bandera a cuadros, tal y como comentó después de la carrera a los medios de comunicación".

"No he podido hacer mucho hoy, he tenido un problema", empezó diciendo el #41. "Sabemos el problema de temperatura que tenemos, generamos una temperatura exagerada, y se dispara la presión del neumático. Desde la vuelta 2, no tenía nada de frenos. Hablando con Brembo, es que estamos completamente fuera del rango de trabajo del carbono".

"Toda la carrera ha sido sin frenos. La temperatura del neumático estaba muy alta, pero sobre todo estaba sin freno delantero. No he podido hacer prácticamente nada. A intentar acabar la carrera como podía, frenando con el freno trasero. Pero tenemos un problema de temperatura que en carreras así lo complica todo mucho", siguió.

Otro de los aspectos que jugó en contra del mayor de los Espargaró fue la falta de aire limpio: "Ayer tuve suerte, relativamente. Porque hay que hacer la vuelta que hice en clasificación, pero salir tan delante, con pista libre... Tenía a las tres Ducati delante y tenía aire limpio. Fuimos al límite de la temperatura y de la presión de la goma delantera, pero hoy al tener las dos KTM delante, porque no hemos salido tan bien, se ha disparado todo. El freno delantero parecía de una moto de calle".

De esta forma, Aleix volvió a remarcar que las Ducati se mantienen en otro mundo respecto al resto: "Frenaba muy, muy pronto. Rodaba muy despacio. No he podido hacer mucho. Saliendo delante me han ido adelantando, y al final he sido noveno. Aparte a mí no me gusta usar el freno trasero, soy de los pilotos que menos lo usa, y me he pasado toda la carrera bloqueando de atrás. De todas formas, aunque hoy no tenía frenos, volvemos a ver que el domingo, en distancia de carrera, están en otra liga los tres o cuatro mejores. Van muy rápido y no podemos hacer mucho", remachó.