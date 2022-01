Cuando Bagnaia se estrenó con una MotoGP tras una apuesta ganada

El 15 de noviembre de 2016, Pecco Bagnaia, entonces con 19 años, se subió por primera vez a una Ducati Desmosedici, aprovechando el test de MotoGP que tuvo lugar en el circuito de Valencia dos días después del último gran premio de la temporada. ¿Qué estaba haciendo allí, tras acabar su cuarta campaña en Moto3? Simplemente aprovechando una apuesta ganada a su equipo.

En ese momento, el equipo Aspar estaba inscrito en la categoría reina así como en la más baja del mundial. Su mánager, Gino Borsoi, había acordado entrar en un pacto con el joven piloto italiano, entonces en busca de su primera victoria. "Gané una apuesta que era que si ganaba dos carreras con la Mahindra me darían la oportunidad de pilotar una MotoGP. ¡Dijeron que sí!", recuerda Bagnaia en la web oficial de MotoGP.

Tras imponerse en Assen y en Sepang, el piloto de Turín ganó su apuesta y recibió ese premio tan especial al final de la temporada. Después de Álvaro Bautista y Karel Abraham, los nuevos fichajes del equipo para la temporada 2017, pudo subirse a la Ducati para divertirse.

"Estaba muy, muy asustado", admite. Sin embargo, aunque se le anunció que la moto llevaba suficiente combustible para completar tres vueltas a la pista, Bagnaia aprovechó su nuevo juguete durante nueve giros, negándose a bajar. "Me dieron una señal para entrar en boxes después de tres vueltas y seguí girando. Pensé que si me quedaba sin gasolina lo haría durante una vuelta, pero no quería detenerme. Aunque también recuerdo que lo hice tras nueve vueltas y cuando terminé estaba destrozado, muy cansado en cuanto a los músculos".

"Gino me dijo: '¡Hacemos otra apuesta, no vas a acelerar a fondo en la primera vuelta!' Así que para ganarle, salí del pitlane y aceleré a fondo. Me asusté, porque no tenía nada que ver con la Moto3. El día anterior estaba pilotando la Moto3 y era increíble acelerar y frenar con una MotoGP. Hasta entonces, la moto más rápida que había pilotado era una R6 estándar en Misano, solo durante unas pocas vueltas, pero cuando probé esta fue increíble", recuerda Bagnaia.

Pecco Bagnaia en el test de Valencia, el 15 de noviembre de 2016

"También eso facilitó mi paso a Moto2, porque dos o tres días después estaba pilotando una Moto2 por primera vez y, en las primeras vueltas, ¡me dije que no iba muy rápido!", sonríe el piloto italiano, consciente en ese momento de que aún quedaba un largo camino por recorrer antes de poder llegar del todo a la cima del motociclismo. "Estuve apretando para llegar ahí algún día, pero era difícil de imaginar, porque tienes que primero ir a Moto2. Y luego mi primera experiencia en Moto2 no fue muy fácil, porque el nivel es muy alto".

"¡Fue un día asombroso!", mantiene Pecco Bagnaia, que luego continuó su camino pasando a la categoría intermedia. Primero fue quinto en el campeonato 2017, y ganó el título en 2018 antes de subir a MotoGP, nuevamente con una Ducati. Pero ese recuerdo todavía tiene un lugar especial en su carrera: "Quizás esa temporada [2016] me dio la motivación para llegar aquí. Primeras victorias... El equipo Aspar es un gran equipo".

