Davide Brivio es ambicioso y quiere más para Trackhouse en MotoGP 2026

El encargado de hacer los honores durante la presentación de la doble decoración de Trackhouse para la temporada 2026 del Mundial de MotoGP fue el director del equipo, Davide Brivio. Tras un final de curso emocionante en 2025, con la sensacional victoria de Raúl Fernández en Australia, a la que el español añadió el segundo puesto en Valencia, superar lo hecho hasta ahora no será fácil, pero es el objetivo que el equipo estadounidense se ha marcado para su tercer año en la clase reina.

El material técnico disponible será de primera categoría, ya que las dos Aprilia de las que dispondrán serán de fábrica, idénticas a las del equipo oficial, y en la segunda parte de la campaña pasada, la moto de Noale demostró que ha llegado el momento de intentar, al menos, molestar a las Ducati.

Entre otras cosas, los dos diseños que se utilizarán esta temporada, el tradicional de Trackhouse y la decoración de Gulf, que vestirá a las RS-GP26 en Tailandia, Brasil, Mugello, Indonesia y Malasia, son especialmente agresivos y llamativos.

"Nuestras motos son preciosas. En primer lugar, el azul de Gulf es el color icónico que todos los aficionados al motociclismo adoran. Estamos muy emocionados de poder volver a utilizar estos colores icónicos en cinco carreras esta temporada. Además, la nueva decoración de Trackhouse, con los colores corporativos del equipo, es ligeramente más negra, más agresiva. En general, estamos encantados con ambas decoraciones", afirmó Brivio.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Trackhouse Racing Team

El director italiano se refirió luego al proceso de crecimiento que experimentó Raúl Fernández a lo largo de 2025, lo que se espera que le permita comenzar la nueva temporada con una mayor confianza en sus propias capacidades.

"Todo el paddock lleva muchos años hablando del talento de Raúl y de lo bueno que puede ser como piloto, y creo que el año pasado lo demostró, traduciendo su talento en resultados. El año pasado tuvimos un comienzo difícil, pero una vez que entró en el Top 10, siguió mejorando y consiguió la victoria hacia el final de la temporada".

"Esto me dice que Raúl gana confianza cuando llegan los resultados, y espero que, con el final de curso que tuvimos el año pasado, haya otro gran paso adelante en su confianza en 2026. El talento está ahí, el potencial está ahí y, si él tiene confianza y está convencido de su potencial, podemos estar en la pelea".

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Trackhouse Racing Team

En el otro lado del box seguirá el japonés Ai Ogura, que tras un gran debut en Tailandia tuvo más dificultades debido a las lesiones. En el caso del campeón del mundo de Moto2 en 2024, el objetivo es intentar dar un paso adelante en clasificación, porque ya ha demostrado que puede ser competitivo en carrera, pero en el Mundial actual, salir atrás ya supone un riesgo que puede comprometer toda una actuación.

"Estamos muy satisfechos con la temporada que Ai disputó en 2025. Tenía que ser un año para aprender y comprender MotoGP. y creo que eso es precisamente lo que hizo. Por supuesto, también consiguió muy buenos resultados, sobre todo en la primera carrera, pero, sinceramente, durante toda la temporada siempre lo vimos muy competitivo en las carreras, analizando los tiempos por vuelta y, en la mayoría de los casos, muy rápido en la parte final".

"Sin duda, tenemos que mejorar en la clasificación, porque cada vez es más importante en MotoGP. Cuando sales desde las primeras filas, el fin de semana es completamente diferente. Sin duda, este es un aspecto en el que hay que trabajar este año: si conseguimos salir más adelante, con nuestra competitividad, estoy seguro de que podremos hacer algo bueno".

Cuando llegó el momento de indicar el objetivo de la temporada, Brivio no se anduvo con rodeos: "El objetivo es mejorar los resultados obtenidos el año pasado. Raúl terminó entre los diez primeros, pero solo en décima posición, por lo que, en primer lugar, deberíamos llevar a ambos pilotos al Top 10 y esperar conseguir algún podio. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar ahí y, cuando se presente la oportunidad, aprovecharla al máximo. Sabemos que es muy difícil, pero estoy seguro de que podremos tener buenos fines de semana durante la temporada".