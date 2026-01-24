Por qué Rossi busca presionar a Ducati asegurando conocer a sus pilotos para 2027

En medio de la crisis personal que está atravesando por la custodia de su padre, Graziano, Valentino Rossi fue el gran protagonista de la presentación de su propia escudería, el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, que se celebró en Roma el pasado 14 enero, desvelándose la nueva decoración amarilla y negra de las Ducati con las que competirán Fabio Di Giannantonio (GP26) y Franco Morbidelli (GP25) este temporada.

Aunque nadie lo ha anunciado oficialmente, 2026 será el último año de ambos pilotos en la formación con base en Tavullia, que además de tener que buscar a dos nuevos corredores para 2027, debe confirmar si seguirán compitiendo con maquinaria Ducati, el fabricante con quien anunció un "acuerdo plurianual a partir del 2025 como equipo factory-supported".

Pese a que en enero del año pasado se conoció este acuerdo "plurianual" y que la continuidad es casi un hecho, Rossi se guardó la carta de poder rescindir el contrato a final de 2026, una decisión que se está jugando ahora mismo encima del tablero del mercado de pilotos para la temporada 2027.

Volver a luchar por las victorias

Valentino quiere una alineación que sea emocionante para su legión de fans, y que le meta de nuevo en la lucha por las victorias, algo que no consigue desde 2023, cuando Marco Bezzecchi, entonces en el VR46, ganó en Argentina, Francia y en el Gran Premio de la India, celebrado el 24 de septiembre de aquel año.

El equipo de Valentino Rossi no gana desde el GP de India de 2023 Foto de: VR46

Sin ningún piloto joven italiano en el horizonte que pueda tomar el relevo en la escuadra transalpina, 'el doctor' sabe muy bien a qué corredor le gustaría tener en su garaje a partir de la próxima temporada, y la frase "lo sé, pero no lo puedo decir", no es más que un 'aviso' a Ducati, que es quién debe ayudarle a atraer a los posibles candidatos.

Durante la presentación esta semana en Madonna di Campiglio del equipo oficial Ducati, los ejecutivos del constructor de Bolonia no dieron mucho crédito a los 'avisos' de Rossi, por más que dan por hecha la continuidad de la colaboración más allá de 2026. "Ahora estamos centrados en renovar a Marc Márquez, una vez cerrado este tema, abordaremos la renovación de Peco Bagnaia y todo lo demás, en su momento", era la versión oficial.

Acosta, un sueño casi imposible

La lista de deseos de Valentino Rossi la encabeza un nombre: el de Pedro Acosta. Sin embargo, Ducati tiene otros planes al respecto, ya que el murciano es su principal objetivo ahora mismo para acompañar a Márquez en el bienio 2027-2028. La idea de Gigi Dall'Igna es cerrar cuánto antes el fichaje del murciano para el equipo oficial.

Si eso acaba siendo así, el mercado convulsionará como un campo de minas. Pecco Bagnaia deberá buscar un asiento en un equipo oficial (Yamaha seguramente); KTM intentará atraer a un joven talento para sustituir a Acosta y ponerlo, junto a Maverick Viñales, en el equipo oficial; y Honda echará el resto para hacerse con Fabio Quartararo.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Javier Soriano - AFP - Getty Images

Tanto Valentino, que aseguró que "actualmente estamos con Ducati, y esencialmente si cambian las reglas en 2027, creo que la moto estará preparada y será competitiva"; como Uccio Salucci, el Team Principal del equipo, que admitió que la continuidad estaba asegurada "al 90%", dejaron claro en la presentación de Roma que respetarán la "plurianualidad" del contrato del VR46 con Ducati y que seguirán más allá del 2026, pero siempre dejando una ranura por la que poder presionar al fabricante de Bolonia, que no quiere perder dos motos más, como ya le sucedió el año pasado cuando Pramac se fue con Yamaha una manobra que sorprendió a los capos de Bolonia.

Dos jóvenes talentos en la recámara

"VR46 es una posibilidad, pero nuestro primer objetivo es luchar por ir a un equipo oficial, sea Ducati o sea otro equipo", le confesó Albert Valera, manager de Acosta, a Motorsport.com en una entrevista exclusiva, dejando prácticamente cerrada la posibilidad de que el murciano acabe recalando en Tavullia.

El plan B de Valentino, con la complidad de Ducati, es reclutar a dos jóvenes talentos, Fermín Aldeguer, que tiene contrato con el constructor de Bolonia hasta final de 2027; y a la joven perla hispano-colombiana David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, ganador de dos carreras y cinco podios en su primer año en Moto2, y que espera poder luchar por su segundo título este curso, antes de dar el salto a MotoGP en 2027 con 20 años y como piloto contratado por Ducati.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing, mejor debutante de la temporada 2025 de MotoGP Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network

A partir de 2027 MotoGP cambia el reglamento técnico y todas las motos del fabricante italiano serán iguales el primer año (GP27). Eso elimina cualquier desigualdad mecánica.

Ducati quiere dar a Aldeguer estatus de primer piloto oficial en un equipo satélite, mientras que VR46 ve al también murciano, ganador de una carrera en su año de rookie (Indonesia), como una alternativa válida a Acosta.

Con la mejor y más deseada maquinaria, Ducati sale con ventaja al mercado de pilotos, y esta maniobra dejaría vestidos a los dos primeros equipos del fabricante italiano, con Gresini teniendo que renovar a Alex Márquez para la temporada 2027-2028, un acuerdo para el que, seguro, tendrá competencia y deberá rascarse el bolsillo, ya sea para la ficha como para la moto si quiere, como pasará este año, mantener el prototipo 'full factory' para el pequeño de los Márquez.

David Alonso es uno de los objetivos de Ducati para 2027 Foto de: Gold and Goose