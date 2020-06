Dall'Igna: "¿Lorenzo? No es una operación fácil"

Tras un largo parón, Ducati volvió a la pista este martes en Misano, con su piloto de pruebas, Michele Pirro, al manillar de la Desmosedici.

Más allá de las novedades que puedan estar preparando los de Borgo Panigale para el inicio de la temporada de MotoGP el próximo 19 de julio en Jerez, Ducati está siendo protagonista por los movimientos que se están produciendo en el mercado de pilotos.

Fichajes confirmados: Así queda el mercado de pilotos de MotoGP para 2021

De momento, lo único seguro es que Jack Miller llegará al equipo oficial después de una excelente segunda mitad de 2019 con el Pramac Racing. Eso significa que Danilo Petrucci dejará la formación. Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, ya confirmó que el de Terni correrá con KTM a partir de 2021.

No obstante, la continuidad de Andrea Dovizioso sigue siendo una incógnita. El directivo italiano espera poder culminar su renovación, pero pasan las semanas y el acuerdo no llega.

De hecho, la decisión aún podría dilatarse, según reconoció el propio Ciabatti a Sky Sport MotoGP Italia: "Quizás lo más lógico podría ser esperar unas pocas carreras para que todos, tanto el piloto como nosotros, tengamos una visión de cómo están las cosas y tomar la mejor decisión".

Sin embargo, en los últimos días ha cobrado fuerza la hipótesis del regreso de Jorge Lorenzo si las negociaciones con Dovizioso no llegan a buen puerto. Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, analizó cómo están las conversaciones con el italiano y valoró el posible regreso del español

"Las negociaciones llevan tiempo, nos está constando encontrar el equilibrio adecuado", dijo Dall'Igna a la Gazzetta dello Sport sobre Dovizioso. "La situación se atascó por un problema económico".

"He leído muchas cosas, pero todas son ciertas. No puedo decir que no hable [con Lorenzo], le felicité por su cumpleaños. Pero para mí no es una situación sobre la que valga la pena pensar".

En todo caso, después de su temporada con Honda, el hecho de que el #99 quisiera volver a competir generaría algunas incógnitas: "No terminó su carrera de la mejor manera y eso no le gusta. Si yo fuera él, no me gustaría. Hay muchas incógnitas, no es una operación fácil. Es difícil analizar la situación, incluso él no ha podido evaluarla bien. Si hubiera hecho un wild card o algún test más sería menos difícil para todos evaluarlo".