Cómo se produjo el cambio de jefes técnicos en MotoGP 2025 que afectó a KTM

Habrá dos cambios de jefes técnicos en KTM para la temporada 2026 de MotoGP. El punto de partida fue la decisión de Alberto Giribuola de dejar la casa de Mattighofen y el equipo Tech3. Trabajó junto a Enea Bastianini por última vez en el fin de semana del GP de Catalunya, a principios de septiembre. Después, Xavi Palacín asumió temporalmente sus funciones.

El ingeniero italiano se ha trasladado al Pramac Yamaha, y en el futuro se encargará del garaje de Toprak Razgatlioglu. En un principio, el turco quería traer consigo a Phil Marron, procedente del Mundial de Superbikes. Ambos han trabajado juntos con éxito durante años, en Kawasaki (Puccetti Racing), Yamaha y BMW.

Sin embargo, Yamaha quería proporcionar al vigente campeón de WorldSBK un responsable técnico con experiencia en MotoGP. Marron trabajó por última vez en la categoría reina en 2016. Por aquel entonces, era el jefe de Eugene Laverty, en el equipo Aspar. Así, Marron volverá al paddock de MotoGP en 2026. El norirlandés ha sido contratado por KTM. Estará a cargo de Brad Binder. Con el cambio de personal, KTM también espera que el sudafricano pueda recuperar su antiguo estado de forma.

"Creo que es un jefe de equipo fuerte", dijo el responsable de deportes de motor de KTM, Pit Beirer, durante el GP de Portugal en la realización internacional de MotoGP. "Siempre miramos el proyecto con cuatro motos y cuatro pilotos. Y hemos perdido un jefe técnico, así que hemos ganado a este hombre, muy fuerte, que ha demostrado dar mucha confianza a un piloto. Creo que es una muy buena señal que esté con nosotros ahora".

"Y tal vez también pueda ayudar a ajustar algunas cosas alrededor de Brad Binder para traerlo de vuelta, porque no estamos contentos de ver a Brad sufriendo tanto. Quizá necesite algún tipo de impulso", comentó.

Marron ya vistió los colores de KTM en el paddock en el cierre de la campaña 2025, en Valencia, y observó los procesos en los boxes. Empezó a trabajar con Binder el lunes, y se puso manos a la obra por primera vez en el test de postemporada del martes.

Phil Marron (izquierda) no sigue a Razgatlioglu a Yamaha, sino que cambia a KTM Foto: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Andrés Madrid, jefe técnico de Binder desde 2021, se trasladará al box de Tech3, y se ocupará de Bastianini en el futuro. "Sí, mi jefe técnico para el año que viene será el de Brad Binder", confirmó el italiano en Portimao.

La aventura de Razgatlioglu en MotoGP comenzó con una jornada de entrenamientos privados en MotorLand Aragón. Después, se unió a todos los pilotos de la clase reina en el test de Valencia. Es interesante, en este contexto, que Giribuola estuviera en los boxes del equipo de pruebas de Yamaha durante el GP de la Comunitat Valenciana. Esto se debió a que Razgatlioglu siguió trabajando con la misma Yamaha V4 con la Augusto Fernández disputó un wildcard.

Giribuola también habló con el piloto probador Andrea Dovizioso en la escudería de pruebas de Yamaha. Ambos se conocen bien, de sus años juntos en Ducati. Giribuola fue su jefe técnico entre 2016 y 2020, años en los que Dovi fue subcampeón del mundo hasta en tres ocasiones.

Cuando Miguel Oliveira fichó por BMW para el Mundial de Superbikes, se dio por hecho que Marron sería su jefe técnico. Pero no será así. La firma teutona contrató a Andrew Pitt. El ex piloto fue responsable de mecánicos de Michael Ruben Rinaldi en GMT94 (satélite de Yamaha) en el Mundial de Supersport la temporada pasada.

