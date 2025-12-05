Pol Espargaró desvela la KTM de 850cc para MotoGP 2027 en un test en Jerez

KTM ha sido el primer fabricante del Mundial de MotoGP en poner en pista su nueva moto para la temporada 2027, año que supondrá una verdadera revolución para el campeonato desde el punto de vista técnico. Y es que verá la llegada de un nuevo reglamento, que impondrá una reducción de la cilindrada, de 1000cc a 850cc en los motores, así como una relajación de la aerodinámica y la eliminación de los polémicos dispositivos de altura.

No es ningún secreto que las marcas de la categoría reina ya tienen la cabeza puesta, incluso más que en 2026, en 2027, por todos los cambios que vendrán y porque será de vital importancia acertar de primeras con la nueva normativa. Pero, hasta ahora, ninguna fábrica había puesto en pista su nuevo prototipo, es decir, no siendo solo una moto adaptada externamente con el motor convencional, sino con la novedosa unidad de potencia de 850cc montada.

Así, parece que la casa de Mattighofen se ha adelantado a todas y ha sido la primera en estrenar su nuevo motor. Es lo que se deduce de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram por Pol Espargaró, probador de KTM. En él, se le ve rodando en un test privado en el Circuito de Jerez, con una moto, equipada con neumáticos Pirelli, que claramente suena distinta a lo que estamos acostumbrados. "¿Lo oyes? El futuro acaba de arrancar. Nuestro [motor de] 850cc está vivo, y está listo para correr. 2027, KTM", escribió el de Granollers en el post, haciendo referencia al lema 'Ready to Race' de los austriacos.

Para más inri, cabe resaltar que la propia KTM comentó la publicación del corredor español, dando más emoción e importancia al hecho en sí, y también lo hizo algún piloto oficial de la marca, como Maverick Viñales.

Que KTM haya sido la primera en poner en pista su motor de 850cc tampoco es algo que deba sorprender, habida cuenta de que el fabricante europeo fue el primero en mostrar el arrancado de la unidad de potencia para dentro de dos temporadas. El pasado 3 de octubre, los de Mattighofen informaron en un comunicado que ya habían tenido lugar las primeras comprobaciones del motor en el banco de pruebas de la fábrica. Además, también publicaron un vídeo en el que se veía el encendido de la unidad, con todos los integrantes de la marca y los representantes de mayor entidad pendientes de un momento que consideraban histórico.