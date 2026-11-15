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Cómo las carreras sprint han decidido la pelea por el título de MotoGP 2026

Al igual que en 2024, las carreras al sprint han desempeñado un papel clave en la lucha por el título de MotoGP 2026, a punto de ser ganado por Marc Márquez. Analizamos los números.

Rachit Thukral

Publicado: 15 nov 2026, 14:01

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La lucha por el título de MotoGP se encamina hacia un desenlace ya previsto en el Gran Premio de Portugal de la próxima semana, ya que Marc Márquez tiene prácticamente asegurado su décimo título mundial.

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Que su dominio en las carreras sprint haya sido fundamental para el éxito del #93 en el campeonato no es ninguna sorpresa. Al fin y al cabo, el piloto oficial de Ducati es el piloto más exitoso en el formato de pruebas cortas, tras haber sumado este año 10 victorias que elevan su recuento total a 25 desde que se introdujo el formato, en 2023 (es el piloto que más Sprints ha ganado).

Pero las cifras ofrecen una imagen aún más llamativa de lo decisivas que han sido las carreras de los sábados a la hora de definir la pelea por el título.

Comparativa de los mejores pilotos de MotoGP en sprints y carreras largas en 2026

Piloto

Victorias en sprints

Puntos en sprints

Puntos en carrera larga

Puntos totales

Marc Márquez

10

164

267

431

Jorge Martín

4

119

252

371

Marco Bezzecchi

0

80

277

357

Pedro Acosta

2

82

227

309

En los 20 grandes premios disputados hasta la fecha, Márquez ha acumulado 164 puntos en las carreras sprint, con una impresionante media de 8,2 por carrera (o 8,5, si se tiene en cuenta su ausencia en la Sprint de Barcelona). En las 17 carreras largas en las que ha participado (excluyendo Le Mans, Barcelona y Australia), ha sumado 267 puntos, con una media de 15,7 por carrera.

Esto significa que su cosecha de puntos en las carreras sprint equivale a más del 60 por ciento de su total en los Grandes Premios, a pesar de que las carreras del domingo ofrecen más del doble de puntos que las del sábado (25 frente a 12 por victoria).

Pero es al comparar los resultados de Márquez con los de sus rivales de Aprilia cuando los números resultan aún más llamativos.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team; Marc Márquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

En las carreras sprint, Márquez ha sumado 45 puntos más que Jorge Martín, quien es en sí mismo un especialista en ese formato. Pero incluso tras lograr cuatro victorias en prueba corta, el campeón de 2024 no ha alcanzado la cifra de Márquez esta temporada.

Si se excluyen las carreras sprint, Márquez y Martín estarían separados por solo 15 puntos en la clasificación general, lo que mantendría la lucha por el campeonato considerablemente más abierta de cara a las dos últimas pruebas del curso.

El contraste más marcado, sin embargo, surge al comparar los resultados de Marco Bezzecchi los sábados y los domingos. Desde las primeras carreras, quedó claro que el de Rimini necesitaba mejorar su rendimiento en las Sprint si quería aspirar a su primer título en la categoría reina.

Aunque ha logrado subir siete veces al podio en las carreras sprint, el italiano solo ha sumado 80 puntos los sábados. Eso es menos de la mitad de lo que ha conseguido Márquez, lo que pone de manifiesto la magnitud del déficit al que se ha enfrentado en el formato más corto.

Aunque su compañero de la VR46 Riders Academy, Pecco Bagnaia, también perdió el título de 2024 debido a su debilidad en las carreras sprint, ni siquiera el piloto oficial de Ducati sufrió un déficit tan significativo frente a su entonces rival, Jorge Martín.

De hecho, si nos basamos únicamente en los resultados de las carreras largas, Bezzecchi lideraría el campeonato con 10 puntos de ventaja, en lugar de ir 74 puntos por detrás de Márquez.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Teniendo en cuenta los errores que Bezzecchi cometió en las carreras dominicales de este año, incluida una racha de cuatro entre junio y julio en la que no sumó ningún punto, resulta notable que aún así pudiera lograr superar a Márquez en puntos en carrera larga. Sin embargo, su debilidad los sábados le ha dejado prácticamente fuera de la lucha por el Mundial de MotoGP.

Por el contrario, la estrategia de Márquez de atacar en las carreras sprint ha funcionado de maravilla para su contienda. En varias ocasiones esta temporada, ha conseguido victorias inesperadas los sábados, lo que ha obligado a Aprilia a ir a la caza el domingo.

A lo largo de la temporada, esas carreras de los sábados le han dado repetidamente a Márquez una ventaja que sus rivales han tenido dificultades para superar. Aunque quizá le falte la fuerza física para repetir sus hazañas de 2025, lo ha compensado con creces gracias a su enfoque de los fines de semana, y las Sprints han resultado cruciales para su lucha por el título.

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