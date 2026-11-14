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Horarios del GP de Portugal de MotoGP (Portimao) y cómo ver: Márquez, segundo 'match ball'

El Mundial de MotoGP llega a la penúltima cita de la temporada 2026, el GP de Portugal (20-22 de noviembre) en Portimao, con Marc Márquez a las puertas del décimo título. Apunta los horarios y cómo ver.

Publicado: 14 nov 2026, 11:30

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Salida de la carrera sprint de Portugal

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¡Llega la penúltima cita del Mundial de MotoGP en 2026! Tras la gira asiática, el campeonato volverá a la Península Ibérica para las dos citas que pondrán fin a un curso frenético. La primera será este fin de semana (del 20 al 22 de noviembre), el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, que supondrá la segunda oportunidad para Marc Márquez de cerrar su décimo título mundial de motociclismo.

Apunta todos los horarios (¡ojo, se adaptan al horario local del país vecino!) y cómo verlo en directo a través de la televisión desde España.

Recuerda:

Horarios del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao

Jueves 19 de noviembre

Rueda de prensa

17:00h Viernes 20 de noviembre

MotoGP FP1

11:45h - 12:30h Viernes 20 de noviembre

MotoGP Práctica

16:00h - 17:00h Sábado 21 de noviembre

MotoGP FP2

11:10h - 11:40h Sábado 21 de noviembre MotoGP Q1 11:50h - 12:05h Sábado 21 de noviembre MotoGP Q2 12:15h - 12:30h Sábado 21 de noviembre Carrera Sprint MotoGP (12 vueltas) 16:00h

Domingo 22 de noviembre

Warm Up MotoGP 10:40h - 10:50h Domingo 22 de noviembre

Carrera MotoGP (25 vueltas)

14:00h

Al ser en Portugal una hora menos que en España, debes tener en cuenta que los horarios del Gran Premio de Portimao se adaptarán, siendo todas las sesiones una hora más tarde de lo habitual, a excepción de la carrera principal de MotoGP del domingo.

Así, la acción en pista arrancará el viernes, 20 de noviembre, con los primeros entrenamientos libres: la FP1, de 11:45 a 12:30 horas de la mañana para España, y la Práctica, que durante una hora decidirá el pase directo a la Q2, de 16:00 a 17:00h de la tarde.

El sábado, 21 de noviembre, la jornada la abrirá, tras la FP2, la clasificación de MotoGP, con la Q1 de 11:50 a 12:05h y la Q2 de 12:15 a 12:30h. Por la tarde, será el turno de la carrera al sprint, a 12 vueltas, a partir de las 16:00 horas de la tarde en España, una prueba en la que Marc Márquez ya podrá ser campeón del mundo de 2026, sin necesidad de esperar al día siguiente.

El domingo, 22 de noviembre, será el día grande con la carrera larga de MotoGP en Portimao. En este caso, mantendrá su horario habitual en Europa: será a las 14:00 horas de la tarde, a un total de 25 vueltas. La que cambiará de hora para adaptarse será la prueba de Moto3.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Portugal (Portimao)

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Portugal en Portimao. ¡Ojo! Moto3 cambia de horario el domingo para mantener la carrera de MotoGP en su lugar habitual.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Portimao: viernes 20, de 10:00h a 10:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Portimao: viernes 20, de 10:50h a 11:30h

Práctica de Moto3 en Portimao: viernes 20, de 14:15 a 14:50h

Práctica de Moto2 en Portimao: viernes 20, de 15:05h a 15:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Portimao: sábado 21, de 09:40h a 10:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Portimao: sábado 21, de 10:25h a 10:55h

Clasificación de Moto3 en Portimao: sábado 21, Q1 a las 13:45h y Q2 a las 14:10h

Clasificación de Moto2 en Portimao: sábado 21, Q1 a las 14:40h y Q2 a las 15:05h

Carrera de Moto2 en Portimao: domingo 22, a las 12:15h (21 vueltas)

Carrera de Moto3 en Portimao: domingo 22, a las 15:30h (19 vueltas)

Cómo ver por televisión en España el GP de Portugal de MotoGP

El Gran Premio de Portugal de MotoGP en Sepang, en el que Marc Márquez puede ser campeón del mundo, se podrá ver en directo por televisión desde España en DAZN, la plataforma que tiene los derechos para todo el año. Puedes ver todos los contenidos (rueda de prensa, entrenamientos, clasificaciones y carreras) desde el jueves en sus propias aplicaciones (para todos los dispotivos) y en plataformas como Movistar + y Orange TV, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.

Recuerda también que el Mundial puede verse a través de su propia plataforma de streaming, el VideoPass, que también es de pago y cuyos comentarios son en inglés.

Por último, nuestra web, Motorsport.com, estará presente en el circuito de Portimao, con varios periodistas desplazados, para contarte todo lo que suceda en el Gran Premio de Portugal 2026.

Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 en Portimao

Marc Márquez tendrá en el Gran Premio de Portugal su segunda oportunidad de ser campeón del mundo de MotoGP en 2026, la octava vez en la categoría reina y la décima contando todas las categorías.

El de Cervera llega con una ventaja de 60 puntos sobre Jorge Martín y de 74 sobre Marco Bezzecchi, cuando quedan 74 en juego entre Portimao y Valencia. Así, ya podrá cerrar la corona en la carrera al sprint del sábado, siempre y cuando salga de ella con +62 puntos de ventaja.

Eso quiere decir que necesita sacarle 2 puntos de ventaja a Martín, y que si puntúa también dejará a Bezzecchi fuera de juego (que necesitará vencer sí o sí). Por tanto, Márquez será campeón en la sprint de Portimao si gana la carrera. Además, también le valdrá ser segundo y que Martín sea tercero o peor, acabar 3º y Martín 5º o peor, ser 4º y Martín 6º o peor, ser 5º y Martín 7º o peor, ser 6º y Martín 8º o peor, ser 7º y Martín 9º o peor, y por último ser 8º y que Martín no puntúe (10º o peor).

Así es Portimao, sede del GP de Portugal de MotoGP

Ubicado en el hermoso Algarve portugués, el Autódromo Internacional del Algarve, con capacidad para 100.000 personas, es conocido como Portimao, por la ciudad portuaria que se encuentra a media hora de distancia.

Se inauguró en 2008, y fue estrenado por el Mundial de Superbikes. Entró en el calendario de MotoGP en 2020, como solución de emergencia por la pandemia del COVID-19, y desde entonces ha sido constante en el organigrama, habiendo renovado su acuerdo con el campeonato hasta 2029.

El circuito es mucho más que un simple trazado de carreras. El Algarve Motorsports Park es un complejo de última generación que cuenta con una impresionante pista de carreras, otra de karts, un parque off-road, un hotel, un complejo de apartamentos, un parque tecnológico y un complejo deportivo. Es uno de los pocos lugares donde Marc Márquez aún no ha ganado: Fabio Quartararo (en dos ocasiones), Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi se han repartido los éxitos en carrera larga.

Longitud del circuito de Portimao 4,59 km

Anchura del circuito de Portimao

18 metros Curvas del circuito de Portimao 15 (9 a derechas y 6 a izquierdas) Recta más larga del circuito de Portimao

970 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Portimao?

El circuito de Portimao es de longitud media dentro del calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Portugal serán, por tanto, a 25 vueltas la prueba larga del domingo, y a 12 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 21 vueltas, y 19 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Portugal 2026

La parrilla de MotoGP estará más nutrida en el Gran Premio de Portugal. En primer lugar, volverá a haber 22 motos gracias a la vuelta de las Yamaha del equipo oficial y de Pramac (aunque Toprak Razgatlioglu no correrá, siendo sustituido por Augusto Fernández). Como el turco, hay varios pilotos cuya asistencia está en duda por lesión.

Por un lado, Pecco Bagnaia fue operado hace unos días de una doble fractura de dedos del pie derecho tras su caída en Qatar, y no se sabe si se recuperará a tiempo para Portugal. También hay interrogantes con el equipo oficial de Honda: Joan Mir no corrió en Losail al volverle los problemas de mareos que venía sufriendo, y Luca Marini no disputó la prueba del domingo por un virus que arrastra desde antes del GP de Australia.

Además, Alex Márquez tampoco corrió en Losail para operarse de la clavícula derecha que se rompió en Barcelona en mayo, por lo que habrá que ver si está en condiciones de correr. Por último, Maverick Viñales también abandonó Qatar con dudas por su estado físico, aún con problemas en el hombro que se rompió en 2025, y estaba valorando bajarse de la moto.

Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez

¿Pecco Bagnaia?

Aprilia RS-GP 2026

Jorge Martín

Marco Bezzecchi

KTM RC16 2026

Pedro Acosta

Brad Binder

Tech3 RC16 2026

Enea Bastianini

¿Maverick Viñales?

Yamaha M1 2026

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Racing M1 2026

Jack Miller

Augusto Fernández Honda

RC213V 2026

¿Luca Marini?

¿Joan Mir?

Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Gresini Desmosedici GP26 / GP25

¿Alex Márquez?

Fermín Aldeguer

Trackhouse RS-GP 2026

Raúl Fernández

Ai Ogura

Team LCR RC213V 2026

Diogo Moreira

Johann Zarco

Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Portugal

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 431 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 32 2 J. MartínAprilia 371 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 3 M. BezzecchiAprilia 357 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 25 4 P. AcostaKTM 309 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 14 5 A. OguraTrackhouse 294 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 6 F. Di GiannantonioVR46 282 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 17 7 R. FernándezTrackhouse 258 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 8 A. MárquezGresini 197 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - 9 P. BagnaiaDucati 173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - 10 E. BastianiniTech3 147 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 11 F. AldeguerGresini 129 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 12 B. BinderKTM 118 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - 13 L. MariniHonda 117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - 14 F. QuartararoYamaha 79 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - 15 D. MoreiraLCR 78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - 16 F. MorbidelliVR46 70 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 17 J. ZarcoLCR 63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 18 J. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - 19 J. MillerPramac 31 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - 20 A. RinsYamaha 29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - 21 I. LecuonaGresini 18 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 7 22 T. RazgatliogluPramac 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - 23 M. ViñalesTech3 17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 24 A. FernándezPramac 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - 25 P. EspargaróTech3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - 26 T. NakagamiHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 27 S. ChantraHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 28 J. DixonHonda 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 29 C. CrutchlowLCR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 J. FolgerTech3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 L. SavadoriTrackhouse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 M. PirroGresini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 A. EspargaróHonda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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