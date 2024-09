El jefe técnico de Márquez le cataloga "el más valiente entre los valientes"

La victoria de Marc Márquez en el circuito de Misano sigue provocando reacciones en el Mundial de MotoGP. 1.043 días tuvieron que pasar para que el ocho veces campeón del mundo volviera a ganar una carrera larga, en Aragón, pero solamente siete han hecho falta para su siguiente triunfo, en el Gran Premio de San Marino. Un doblete que no conseguía en un mismo año desde 2021, y de forma consecutiva desde 2019, antes de la lesión.

El español aprovechó que la lluvia empezó a caer con más fuerza sobre la pista italiana para jugársela más que el resto, adelantar a sus rivales desde la cuarta posición -tras haber remontado antes desde la octava- y ponerse líder de la carrera, siguiendo la estrategia de no parar en boxes. Después, cuando la intensidad del agua disminuyó, Márquez imprimió un ritmo espectacular para ir despegándose de Pecco Bagnaia y doblegarle en su casa.

Una de las reacciones más notables de este triunfo ha sido la de su jefe técnico desde esta temporada en Gresini Racing, Frankie Carchedi. El británico habló para la televisión que emite MotoGP en Reino Unido, 'TNT Sports', y analizó la actuación del #93. Carchedi tenia cierto miedo por el hecho de que la caída en la Q2 hubiera arruinado todas sus opciones, pero la labor realizada durante los entrenamientos, buscando ritmo de carrera, les dio una pista clave.

"Marc ha trabajado muy duro esta semana, y realmente pensé que lo habíamos estropeado en la clasificación, porque aquí el lugar en el que empiezas determina [especialmente en Misano] cómo va la carrera", empezó diciendo. "Rodamos con el mismo neumático hasta 28 vueltas el sábado por la mañana [en la FP2, combinadas con la Práctica], pero esa fue la razón por la que en carrera usamos el medio y no el blando, porque sabíamos que en las últimas seis o siete vueltas estaba al límite. Podías llegar hasta la 18 y funcionaba muy bien. Y al final, de repente tenía esa pequeña caída. A veces se gana y a veces se pierde".

Posteriormente, el principal ingeniero de Márquez admitió que la lluvia ayudó al de Cervera, pero destacó que ya había remontado, y que lo que marcó su diferencia fue la valentía: "Seguro que la lluvia ayudó a que Marc liderara la carrera, pero él ya estaba en una posición relativamente buena. Así que sí, él habría estado por allí. Si hubiera sido capaz de adelantar [ponerse primero sin la lluvia], no estoy tan seguro. Pero Marc, en estas condiciones... Ya sabes, es el más valiente entre los valientes".

"Con todo lo que estaba pasando, Marc obviamente vio que Jorge entraba en boxes y que tendría una oportunidad [de ganar]. No sé cuántas vamos a tener este año", continuó, al respecto de que Márquez se la jugara con mucho que ganar y nada que perder.

Algo que muchos se preguntan es, precisamente, cuántas oportunidades más tendrá Márquez de ganar carreras en 2024, antes de su paso al equipo oficial de Ducati, y si eso le llevará a poder pelear por el título, estando a 53 puntos de Jorge Martín. Carchedi no lo descarta del todo, pero reconoce que la situación aún no es perfecta, y que aún tienen que resolver detalles que no lleven a caídas como la de la Q2. Pero deja claro que el ritmo de carrera no es un problema para poder ganar.

"Voy a decir exactamente lo que dijo Marc. En Aragón tuvimos un fin de semana perfecto, desde el principio. Todo fue perfecto. Aquí, no todo ha sido perfecto. Teníamos el ritmo. Hemos hecho mucho trabajo para empezar el viernes mucho más cerca. Es cuestión de trabajar con el piloto. Cuanto más trabajas, más entiendes, y podemos empezar más cerca. Pero todavía tenemos que entender esos detalles. Sinceramente, la clasificación podría habernos costado muy cara este fin de semana. Porque el ritmo para nosotros era claro. Ese nunca ha sido el problema, sólo hay que arreglar esos pequeños detalles", resumió el que fuera jefe técnico de Joan Mir cuando ganó el Mundial de MotoGP en 2020.