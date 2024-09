Márquez ya está en la lucha por el título: "Si seguimos recortando la distancia..."

Apareció la lluvia de forma tímida, solo unos minutos, pero suficientes para sembrar el caos y eliminar a Jorge Martín de la ecuación, al entrar a cambiar de moto de forma precipitada, pero sobre todo para dar la oportunidad a Marc Márquez que pegarse a la cabeza y, en dos adelantamientos muy atrevidos, colocarse primero liderando la carrera. Cuando la lluvia pasó de largo y el asfalto empezó a secarse, el de Gresini impuso un ritmo infernal que no pudo seguir ni el gran favorito del fin de semana, Pecco Bagnaia, que como el sábado en la sprint solo pudo ser segundo, aunque sale reforzado de Misano a solo siete puntos del líder, Martín, Una lucha por el campeonato en la que ha entrado de lleno Marc con esta segunda victoria seguida, colocándose a solo 53 puntos del liderato cuando faltan siete carreras para acabar el curso.

"Lo más importante era la velocidad después de la lluvia, el agua me dio la oportunidad de ponerme primero, pero después he logrado mantener el ritmo de los entrenamientos. Las emociones las tenia en lo más alto, al cruzar la meta estaba muy contento, hoy alguien desde el cielo, Fausto Gresini, me ha dicho, venga, unas gotitas y rompe la carrera, así que la victoria dedicada a toda la familia Gresini".

Una ligera lluvia que, una vez más, demostró que Marc es el más listo de la clase.

"O el más atrevido, a veces en estas circunstancias hay que serlo. A principio de temporada me costaba en situaciones de duda, pero al coger confianza y tener la moto más por la mano te da esa sensación, siempre te puedes ir al suelo, pero cuando han caído cuatro gotas he pensado que no había nada que perder, todo a ganar. He apretado sin coger riesgos me he puesto delante, pero lo más importante es que en las últimas vueltas tenia a todo un campeón del mundo detrás y he podido marcar mis vueltas rápidas y abrir distancia, la velocidad la tenemos, falta cuadrar pequeñas cosas pero esta victoria es super importante", explicó el de Gresini.

Marc insistió en la segunda parte de la carrera, donde impuso un ritmo de vuelta rápida.

"Iba muy bien, desde Austria hemos encontrado algo que voy más cómodo, llevábamos unas carreras sufriendo, pero desde el Red Bull Ring hemos mejorado un puntito y en esta carrera aquí en Misano me he sentido muy a gusto. Lo tenia, paraba bien la moto, iba fino, ha ido muy bien, el resultado lo ha marcado la lluvia que me ha permitido ponerme primero, pero lo tenia y dentro de dos semanas volvemos a correr aquí", avisó.

Tras esta nueva victoria de Márquez, ahora está ya a solo 53 puntos del liderato y ya nadie duda de que está en la batalla por las corona 2024.

"Quedan muchos puntos en juego y si vamos recortando quiere decir que más vivo estaremos a final de temporada, pero sigo con mi discurso, si quiero luchar por el título no puedo cometer los errores de la Q2 (se cayó) o esperar a que caigan cuatro gotas de lluvia, no podemos fallar en la clasificación los sábados, que es lo que marca completamente los grandes premios", zanjó el 93.

