Márquez: "No estoy buscando dar un golpe psicológico a nadie"

Si la victoria hace una semana en Aragón podía entrar en el campo de las oportunidades aprovechadas al vuelo, la reconfirmación, solo siete días después, con un triunfo en Misano deja claro y meridiano que el regreso del mejor piloto del siglo 21 es, definitivamente, un hecho.

Cualquier duda por la gravísima lesión de 2020 y la tremenda travesía del desierto que significó su recuperación con cuatro operaciones en el brazo incluidas, han quedado completamente despejadas. En el equipo más humilde del paddokc y con una moto satélite del año pasado, una excelente moto, pero del año pasado, Marc Márquez está plantando cara a la toda poderosa formación oficial Ducati, de la que en 2025 formará parte.

Este domingo, el piloto español ocho veces campeón del mundo, insistió en que ni se ve aún en la lucha por el título, ni considera un golpe psicológico ganar a Pecco Bagnaia en su casa, pero los que llevan años escuchando e interpretando sus declaraciones, saben que las victorias, y sobre todo las victorias de prestigio, como la de este domingo, ensanchan cada vez más la puerta por la que Márquez entrará en el taller oficial Ducati.

Marc Márquez, Gresini Racing Team, celebra delante del que será su compañero el próximo año Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ahora mismo no me interesan los golpes psicológicos a los demás", dijo Marc este domingo cuando le preguntaron si el mensaje había llegado al destinatario.

"Ahora mismo me interesa más el 'chute' psicológico para mi, para mi persona, para mi confianza", añadió.

"Esta temporada estoy recalcando que la confianza que se pierde durante tres, cuatro años de tantas lesiones la tienes que ir reconstruyendo poco a poco, y ahora estoy en ese proceso. La victoria de la semana pasada me dio un chute de confianza, la de este domingo incluso más, y a ver si podemos seguir siendo competitivos y luchar con los dos gallos de la categoría, que ya se vio el sábado en la sprint que son los más rápidos", en referencia a Pecco y Jorge Martín, que sigue líder del Mundial con 53 puntos de ventaja y aún 259 puntos en juego.

Marc Márquez celebra la victoria ante los aficionados de Misano. El español fue abucheado por algunos sectores de fans anclados en el 2015

"Queda mucho, evidentemente. Hace una semana estábamos más lejos, y ahora con este resultado estamos más cerca, pero seguimos con la misma mentalidad. No podemos cometer errores, es fundamental. Sin esas gotitas que cayeron sobre la pista el domingo no hubiéramos optado a la victoria, como el sábado en la sprint. Estamos más cerca, sí, pero los que están delante a 50 puntos, si fallan, siguen a 25 puntos", insistió.

Una postura que, absolutamente, nada tiene que ver con la confianza que Marc tiene en sus posibilidades. "Evidentemente confío en mí mismo, si no confías en ti no puede ganar, pero tenemos que ser realistas en todo momento, estamos a más de 50 puntos no solo de un piloto, sino de dos que constantemente están arriba. Ellos, fallando, siguen estando delante, yo no puedo fallar porque si lo hago me quedo descolgado definitivamente".

"Todo puede pasar, pero yo mantengo mi mentalidad, seguir disfrutando, seguir generando confianza y coger una buena inercia para el año que viene".

"No podemos olvidar que es mi primera año con esta moto. Tengo mucha experiencia en MotoGP, cierto, pero es mi primera año con la moto, con el técnico, con el equipo y vas descubriendo cositas. A lo mejor, en Holanda o Silverstone, te veías muy lejos y ahora, solo cambiando una cosita en la puesta a punto ya empiezas a ver que vas rápido. Y piensas, dónde estarías si lo hubieras descubierto cinco carreras antes. Es un poco la penalización que debes pagar por la inexperiencia (con la moto y el equipo), como el cero de Austin o errores en entrenamientos que en el segundo año ya no los cometes".

Marc Márquez cree que Gresini es un equipo capaz de ofrecerle la oportunidad de luchar por el título

Márquez no está de acuerdo, y si lo está no lo dice, lógicamente, que Gresini, el equipo más modesto del paddock, no tenga los medios para acompáñenle en el asalto al título.

"Muchos pilotos han ganado con este equipo y es un gran trampolín, para mi con la moto correcta, en este caso la Ducati, y todo bien organizado, es un equipo en el que se puede luchar por mundiales. Lo he dicho, para ser un equipo satélite me ha sorprendido mucho a bien", zanja el GOAT de Cervera.