El jefe de Pramac, consciente de que tendrán que elevar el nivel en 2024

Paolo Campinoti representa la figura del jefe del equipo Prima Pramac Racing, pero también es el mayor fan de su propia escuadra, alguien que, como espectador, se alegró de ver a sus pilotos rendir al más alto nivel en la pasada campaña de MotoGP.

Con nueve victorias en las carreras al sprint, cinco en las pruebas principales y varios podios, Jorge Martín y Johann Zarco firmaron un gran actuación, convirtiendo al Pramac en el mejor equipo de la temporada y contribuyendo al título de constructores de Ducati. En el Mundial de Pilotos, se combinaron la fantástica lucha del español por el título con la quinta posición del galo.

"Para nosotros ha sido no solo un año excepcional, aún lo es más por haber ganado el campeonato de equipos, algo que ningún equipo privado había conseguido en el pasado. Sólo eso ya es un resultado increíble. Y luego, mantener la lucha por el título de pilotos hasta la última carrera, ha sido impresionante. Queremos aprovecharlo, aunque la próxima temporada será aún más difícil, ya que todo el mundo estará aún más afilado", advirtió Paolo Campinoti en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport'.

Con la vista puesta ya en 2024, el jefe del equipo italiano sabe muy bien que toda temporada exitosa exige una confirmación posterior, pero que nadie en MotoGP se queda de brazos cruzados tras ser derrotado. Puede que los cuatro primeros pilotos clasificados de 2023 se mantengan, pero la parrilla está cambiando lo suficiente como para que surjan nuevas oportunidades. Y la llegada de concesiones para Honda y Yamaha también podría volver a barajar las cartas.

"Está Márquez con la Ducati, Honda, que seguro que irá mejor, Aprilia, que está creciendo... No va a ser fácil repetirlo", explica. "Objetivamente, el equipo en su conjunto ha madurado y eso nos da esperanzas, pero en MotoGP nadie está de broma. Honda está invirtiendo mucho, Yamaha ha hecho muchos movimientos en el mercado de técnicos, así que no va a ser fácil repetir la operación. Por supuesto, vamos a intentarlo, aunque no creo que podamos dar nada por hecho".

"Para mí, todos serán más fuertes. Y en mi opinión, este año también estará Enea Bastianini en la lucha por el título. Ha tenido una campaña muy problemática en 2023, pero es un gran piloto y, si no le vuelve a golpear la mala suerte, estará siempre delante. Tendremos que conseguir elevar aún más nuestro nivel de atención y profesionalidad".

Además de Jorge Martín, Pramac contará este año con Franco Morbidelli, en quien Paolo Campinoti tiene mucha fe a pesar de las dificultades que ha afrontado en los tres últimos años. "Franco está súper motivado. Creo que esta es su gran oportunidad, y si es verdad que no está quemado, cosa que creo firmemente, y que sigue siendo un gran piloto, entonces digo que 2024 podría ser su año".

¿Una oportunidad para Johann Zarco en Honda?

Cuando se le preguntó sobre quién podría dar la sorpresa este año, Campinoti hizo una apuesta: "Johann Zarco". El transalpino sabe de lo que habla, ya que ha sido mentor del galo durante tres años en Pramac, siendo testigo de su tenacidad mientras trataba de luchar en la parte alta de la parrilla, culminando con su primera victoria en el pasado GP de Australia.

Unas semanas después, tras hacerse efectivo su fichaje por el LCR Honda, el francés volvió a subirse a una moto que pilotó brevemente en 2019. "Después de dar sus primeras vueltas con la moto de 2023, quiso parar, mientras que la de 2024 le pareció impresionante", cree Campinoti, refiriéndose a ese primer test en Valencia, en el que Zarco cambió la moto saliente por el nuevo prototipo desarrollado por HRC. "Así que también estará entre los aspirantes este año", afirma, sumándose al creciente número de voces que ven a la RC213V como la gran 'outsider'.

Las primeras pruebas de la pretemporada también llevaron a Joan Mir a alabar el duro trabajo realizado en Japón, afirmando que "esta gente sabe hacer motos" tras ver los progresos realizados en la nueva máquina. Ahora, con la ayuda de las concesiones, la casa del ala dorada está haciendo todo lo posible para sacar el máximo partido de la situación y recuperarse lo antes posible. Si el fabricante japonés lo consigue, Zarco, Mir, pero también Luca Marini y Takaaki Nakagami, podrían estar en la dirección adecuada.