Borsoi: "¿Márquez? Un problema, pero una ventaja si somos inteligentes"

La temporada 2024 de MotoGP será una de las más intrigantes de los últimos años, y la balanza cambiará mucho con la tremenda 'silly season' que sacudió el paddock en la última parte de la campaña que terminó hace mes y medio.

Marc Márquez dejó el equipo Repsol Honda después de once temporadas para marcharse a Ducati, la marca que en estos momentos domina con mano de hierro. El ocho veces campeón del mundo quería volver a la senda del triunfo, y la mejor manera de hacerlo es pilotando la Desmosedici.

En su caso, será la GP23, la que ganó el último campeonato con Pecco Bagnaia, en el equipo Gresini. Así, Márquez podrá reencontrar sensaciones con el equipo de Faenza, y muchos temen que esto provoque una ruptura del equilibrio en la estructura de Borgo Panigale.

Y es que el debut del de Cervera ya fue disruptivo, en el test de postemporada de Valencia, al arrancar marcando el cuarto mejor tiempo del día sin buscar siquiera el 'time attack', y mostrándose ya bastante cómodo. Esto no pasó desapercibido en el resto de boxes, especialmente en los ligados a Ducati. El director del equipo Pramac, Gino Borsoi, comentó la situación, manteniendo con firmeza que Marc Márquez podría estar en la batalla por el título desde el principio.

"¿Agitará Márquez a la armada de Ducati? Es obligatorio responder afirmativamente a esta pregunta", dijo Borsoi en unan entrevista concedida a 'Speedweek'. "Sería absurdo decir que Márquez no será competitivo. Márquez lo será, sin duda".

"Será un problema para todos nosotros", siguió el italiano, consciente de lo que puede suponer el talento del #93. Aunque Borsoi también quiere verlo desde otra perspectiva, y sacar algo bueno de ese movimiento interno de Ducati: "Pero también es una ventaja para todos nosotros. Porque si somos inteligentes, podremos utilizar la velocidad de Márquez para ser aún más competitivos".

Que Márquez es rápido no es nada nuevo, y ya en el Circuito Ricardo Tormo demostró que ya empezó a entender bien la Desmosedici. "No he visto a nadie hacer la curva 8 como él", dijo Enea Bastianini al final de la jornada. Así pues, será crucial para sus compañeros de escuadra aprovechar al máximo su presencia, gracias también al intercambio de datos entre los pilotos, que es una de las bases de la filosofía abierta de Ducati.