Binder tiró a Miller por ser "demasiado cerrado de mente"

Tanto Binder como Miller salían desde de la quinta fila de la parrilla en la carrera del domingo, pero solo duraron dos curvas tras embestir el de KTM al australiano.

Binder fue sancionado con una long lap en el próximo Gran Premio de Europa y reconoció que tomó la curva 2 sin tener en cuenta lo agrupados que iban.

Es la segunda vez esta temporada que Binder tira a alguien en la primera vuelta, después de que le pasara algo similar con su compañero de marca Miguel Oliveira al inicio del GP de Andalucía en julio.

"Todo lo que pude decir fue 'lo siento, amigo'" contestó Binder cuando le preguntaron qué le dijo a Miller después del incidente.

"No hay mucho que decir después de un incidente como ese porque está claro como la luz del día, fue mi error y desafortunadamente le costó a alguien más su carrera".

"No sé si es bueno o malo, pero en ambas ocasiones este año he eliminado a mis amigos. Así es más fácil pedir perdón, porque son amigos. Al mismo tiempo, realmente jode. Fue muy educado por su parte estar súper calmado. Espero no volver a hacerlo nunca más".

"Todo lo que puedo decir es que al principio estaba demasiado ansioso por encontrar huecos, pero demasiado cerrado de mente al entrar en la curva 2".

KTM tuvo problemas durante todo el fin de semana del GP de Aragón, pero dio un considerable paso adelante en el de Teruel después de que los cuatro pilotos usaran diferentes configuraciones en los entrenamientos para tratar de encontrar una dirección a seguir.

Binder dice que KTM fue capaz de mejorar la moto en las curvas, mientras que el aumento de temperatura significó que los pilotos pudieron utilizar el neumático delantero medio.

Si no hubiera sido por su caída, a pesar de empezar desde el 15º lugar, Binder cree que no no habría sido un problema por sus sensaciones con la RC16.

"Es curioso, porque en el warm up aunque la posición no era buena, en mi vuelta después de ver la bandera venía cuatro décimas más rápido que el mejor tiempo que hice", señaló Binder.

"No sé por qué, pero noté que habíamos encontrado algo y me sentí muy bien. Realmente creía que empezar el 15 no iba a ser un problema. Solo mejoramos la moto un poco en la forma que gira naturalmente. Así que, una vez que pones la moto en ángulo, llegas al ápice mucho mejor y es mucho más fácil pararla y salir de la curva. Lo principal es que creo que hemos mejorado y, en general, ha sido más fácil hacer una simulación o una distancia de carrera".

