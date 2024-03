Binder: "Bagnaia ha hecho una carrera impecable, me quito el sombrero"

El corredor sudafricano, que la pasada temporada estuvo todo el año luchando por los podios sin acabar de lograr ninguna victoria, ha empezado el curso 2024 con la misma tónica, pero con una fuerza ligeramente por encima. Brad Binder estuvo este fin de semana cerca de su gran objetivo, pero si el sábado fue Jorge Martín quien le cerró el paso, este domingo un fantástico Pecco Bagnaia le dejó con la miel en los labios.

"Estoy muy contento con los dos segundos puestos conseguidos este fin de semana, pero sobre todo con el de hoy domingo, me ha sorprendido como he podido gestionar los neumáticos", explicó Brad nada más acabar la carrera. "Pero Pecco ha hecho una gran carrera, una gran gestión, lo ha hecho todo impecable y me saco el sombrero ante él", se rindió el de KTM.

"Hemos mejorado y la moto ha dado un paso adelante, así que estoy muy contento con el trabajo del equipo", añadió.

Binde no gana una carrera desde Austria 2021, por eso quiere acabar con esa especie de muro, sin embargo, dos segundos puestos en 24 horas no es algo que deba desdeñarse.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ha sido un fin de semana solido para nosotros, estoy muy contento, pero me hubiera encantado lograr la victoria hoy y pensaba francamente que era posible, como siempre lo pienso, pero desafortunadamente hemos vuelto a acabar segundos", se lamentó.

Mientras Binder tuvo que pelearse con Martín, al que adelantó primero, luego el español se la devolvió y, de nuevo, le volvió a pasar, Bagnaia por delante con pista libre, aire fresco y sin nadie que le inquietara fue un rival inalcanzable.

La gestión del neumático, clave

"Personalmente he hecho una gran labor guardando neumático trasero. Ayer vimos que se desgastaba muchísimo y había que ser inteligentes protegiendo el flanco derecho del neumático de atrás. Así lo hemos hecho, pero Pecco tenía un extra, ha pilotado super bien sin cometer ningún error. En cambio yo he cometido un par de fallos que me han acabado pasando factura.

Pero estoy contento, porque con dos segundos puestos tenemos que estar contentos y hay que seguir luchando", se resignó.

Viendo el potencial de la KTM y, sobre todo, las prestaciones de Binder, el objetivo de la casa austriaca no es otro que luchar este año por el campeonato.

"Sin duda. Tengo un objetivo que es dar el máximo todos y cada uno de los días, viernes, sábado y domingo, ese es mi objetivo, dar el máximo siempre que salgo a la pista y creo que tengo lo necesario para conseguir los resultados que necesito, y si soy capaz de hacer los resultados que yo creo que puedo hacer, estaremos en el buen camino", fue el discurso del de Potchefstroom.