Espargaró: "La razón de que haya tantas lesiones es evidente; esto es insostenible"

Tras un fin de semana para olvidar en la India, donde ni en el plano deportivo ni en sus acciones Aleix Espargaró pudo sacar su mejor versión, el corredor español no se ilusiona con una reacción en Motegi, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Japón.

"Este circuito es más parecido a Austria que a Argentina", dijo Aleix este jueves en la previa.

"Es más de parar la moto y levantarla, y nuestra moto no es la mejor a nivel de tracción pura", argumentó. Aunque en Aprilia han tratado de paliarlo este curso. "La puesta a punto que ponemos en este tipo de circuitos 'stop and go', es mejor que la del año pasado".

Una vez hecho público el calendario MotoGP 2024 con 22 carreras, los pilotos han ido reaccionando a la cantidad de estrés que ello supone, aunque en el caso de Aleix se atiene a lo que hay.

"El calendario es de Dorna; a quien no le guste que se quede en casa o cambie de trabajo. No soy nadie para hablar de ello. Está claro que yo preferiría menos carreras y que no hubiera sprint, pero si es lo que hay, tenemos que cumplir".

Solo hay un detalle que no ha gustado al corredor de Granollers, y es un auténtico parón de verano para cargar las baterías.

"Lo que no me gusta es que no han cumplido la promesa de dejarnos un parón de cuatro semanas en verano. No para salir de fiesta en Ibiza, sino porque los fines de semana son muy exigentes y porque cada vez hay más lesiones. Desconectar es bueno también para la seguridad, para poder estar con la familia y resetear la cabeza", advierte.

Sobre la congestión de carrera en territorio español, el piloto de Granollers también tiene su opinión claramente formada.

"No me gusta disputar cuatro carreras en España y cinco en la península ibérica; preferiría ir a China", dice.

Para Aleix, la gran cantidad de carreras y la exigencia del nuevo formato de fin de semana son las causas de la plaga de lesiones que ha asolado a MotoGP este curso.

"La razón por la que hay tantas lesiones es evidente, no es casualidad. No podemos seguir así, es insostenible. El nuevo formato, la cantidad de carreras, el estrés. Hay gráficos comparativos con los años anteriores, y se ve claramente", valora, aunque es consciente de que la categoría reina entraña sus propios riesgos. "Hay que aceptar las lesiones, y si no te gusta, siempre puedes ir a correr el Mundial de WorldSBK".

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, intenta salir del pit lane demasiado pronto Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images