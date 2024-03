Bezzecchi explica el "gran paso adelante" que dio en el test de Qatar

Marco Bezzecchi cerró las dos jornadas de entrenamientos de pretemporada de Qatar en décima posición. Un resultado, sin embargo, que no pareció hacer honor al paso adelante que el piloto del Pertamina Enduro VR46 dio en la búsqueda de 'feeling' con su Desmosedici GP23.

Si bien es cierto que se trata de la moto del vigente campeón, Pecco Bagnaia, no es menos cierto que tiene unas características diferentes a la GP22 con la que el piloto de Rimini completó una gran actuación el año pasado, anotándose tres victorias y terminando el Mundial en tercera posición.

El #72 llegó a la conclusión de la pretemporada con buenas sensaciones en lo que a ritmo de carrera se refiere, aunque la GP24 parece tener algo de margen también en este aspecto. En cambio, Bezzecchi tiene que trabajar especialmente en el 'time attack', porque es lo que de momento le aleja de la parte alta de la tabla de tiempos.

"El balance es positivo. Estoy contento con estos dos días, porque en comparación con Malasia hemos dado un gran paso adelante. No estoy muy satisfecho con el 'time attack', porque veo que todavía no puedo explotar al máximo el potencial de la moto. Sin embargo, en ritmo no estoy lejos, aunque Bagnaia, Enea Bastianini y Jorge Martín han sido muy rápidos. Detrás de ellos, sin embargo, creo que todos estamos un poco más cerca, así que estoy bastante satisfecho", dijo Bezzecchi a los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP', la televisión que tiene los derechos de retransmisión en Italia.

'Bez' subrayó a continuación la importancia de mejorar a una vuelta en seco, porque la posición de salida se ha convertido en un aspecto fundamental en MotoGP. Pero también parece tener una idea bastante clara de en qué área debe centrarse para dar el paso definitivo.

"Absolutamente, tenemos que hacer algo, porque el 'time attack' es muy importante. Hay que conocer un poco mejor la moto y eso sólo se consigue con un poco de tiempo. Pero también tenemos que ser capaces de hacerla girar un poco mejor, porque la moto tiene más agarre que el año pasado, pero tiendo a luchar para hacerla girar. especialmente en la parte rápida. Eso me condiciona un poco, porque no puedo explotar el neumático nuevo, pero sin duda encontraremos algo positivo para el fin de semana de carrera", concluyó el italiano.