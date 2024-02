Ducati no tiene "prisa" por renovar a Pecco Bagnaia en MotoGP

Cuando Ducati reanudó sus apariciones frente a los medios de comunicación tras la pausa invernal, enseguida quedó claro que, además de los preparativos en la moto para el campeonato, la firma italiana también tenía sobre la mesa como cuestión prioritaria la renovación del contrato de Pecco Bagnaia.

Durante la presentación de la Desmosedici GP24, el bicampeón del mundo hizo saber que se habían iniciado conversaciones entre sus representantes y los directivos de Borgo Panigale, expresando su inequívoco deseo de seguir en su puesto actual. El propio director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, manifestó su deseo de alcanzar un nuevo acuerdo antes del inicio de la temporada 2024 de MotoGP, al mismo tiempo que señaló que se trata de un contrato "complicado" de redactar, dada la talla que ha adquirido el piloto italiano.

Después de que Bagnaia dominara los dos tests de pretemporada disputados en febrero, Davide Tardozzi aseguró que las negociaciones entre el transalpino y la fábrica avanzan a buen ritmo. "Estamos discutiendo los últimos detalles con su manager", declaró el director del equipo oficial de Ducati a la web oficial de MotoGP.

Pero parece que la cuestión de la renovación ya no se resolverá antes del primer Gran Premio de Qatar, que tendrá lugar dentro de dos semanas, como se comentó inicialmente. "No tenemos prisa. Pecco ya está centrado en el campeonato de 2024 y en ver cómo va la primera carrera en Losail. Pero estamos intentando ultimar las cosas lo antes posible. No hay una fecha límite", siguió Tardozzi.

"Ambas partes queremos seguir juntos; Pecco quiere seguir en Ducati y nosotros también queremos que siga con nosotros. Así que creo que es cuestión de tiempo. Intentaremos hacerlo lo antes posible pero, de nuevo, sin prisas", continuó el ex piloto italiano, plenamente confiado.

En la actualidad, cuatro pilotos tienen contrato más allá de 2024: Brad Binder, con KTM hasta 2026, Pedro Acosta, aunque su acuerdo tiene una parte 'secreta'; así como Johann Zarco y Luca Marini, unidos por dos años a Honda, uno con el LCR y el otro con el Repsol. Con tantos grandes nombres que empezarán la campaña sin haber aclarado aún su futuro, incluidos los otros tres campeones del mundo de la parrilla (Marc Márquez, Fabio Quartararo y Joan Mir), es probable que el mercado de fichajes esté muy abierto este año.

El segundo puesto en el equipo oficial de Ducati será sin duda el más codiciado, y no faltarán pretendientes. Enea Bastianini tendrá que demostrar su valía, aunque la concentración de Ducati en el contrato de Bagnaia le dará algo de tiempo para hacerlo. "En primer lugar, tenemos que ultimar las cosas con Pecco, y luego veremos cuál es la situación para la segunda moto. Enea es uno de los pilotos que estamos mirando, pero nos tomaremos un poco más de tiempo para decidir nuestro segundo piloto para 2025 y 2026", finalizó Tardozzi.