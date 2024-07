Bezzecchi detalla cómo le está afectando mentalmente su actual mala racha

No es fácil la transición que está teniendo que hacer Marco Bezzecchi en esta temporada 2024 de MotoGP. El piloto italiano llegó a pelear por el título en 2023 ante Pecco Bagnaia y Jorge Martín hasta la antepenúltima prueba de la campaña, pero con el cambio de moto, de la Desmosedici GP22 a la GP23, ha acabado desapareciendo del mapa.

La actual máquina del Team VR46, que sigue siendo de un año de antigüedad, resulta algo más compleja para los pilotos a la hora de adaptarse, como demuestra el hecho de que, más allá de Marc Márquez, el resto están teniendo que sudar para hacerla funcionar. Pero, fuera de esa circunstancia, 'Bez' está teniendo sus propios problemas: según confirma él mismo, sufre para hacer girar la Ducati, y especialmente con neumáticos nuevos tiene que luchar con ella, porque el empuje del tren trasero empuja al delantero, faltándole estabilidad y sensaciones en la frenada.

De esta forma, Bezzecchi no solamente se está viendo lejos de la cabeza, de la miel que tuvo la fortuna de probar el año pasado, sino que además ha visto cómo le supera su primer rival, su compañero Fabio Di Giannantonio. Así, antes de que se marche a Aprilia, el transalpino sigue buscando mejorar sus sensaciones. En el pasado GP de Alemania empezó un cierto cambio de filosofía, lo que le reportó encontrarse mejor, aunque no consiguió tanto rédito deportivo.

Al ser preguntado por su confianza antes de Sachsenring, Bezzecchi admitió, sin embargo, que le está empezando a afectar a su estado de ánimo: "No es muy buena. Tengo confianza, siempre soy positivo y estoy muy motivado para trabajar... Pero es complicado cuando estás motivado y que en cuanto intentas hacer algo más, cometes un error, o te caes, o eres más lento... Ese tipo de cosas. Es duro, pero como he dicho, el objetivo es seguir trabajando. No me rindo, nunca me rendiré, y mi equipo tampoco".

"No esperaba estar contento con el décimo puesto", siguió ya el sábado tras una carrera al sprint en la que no logró puntuar con una moto un poco más ágil en entrada en curva, de los pocos cambios realizados en su Desmo: "Por lo demás, decidimos dejarlo todo como estaba y tratar de superar los problemas, y adaptarnos, porque vimos que cambiar demasiado la moto no era la solución adecuada".

El domingo confirmó que el del sábado era el buen camino, porque pudo "sentirlo todo" y dijo haberse divertido. Aquí sí puntuó y fue octavo, a pesar de que todavía le faltaba algo de confianza en las frenadas. Además, sus problemas con el tren trasero persistieron: "Todavía lo estamos sufriendo, pero tenemos que vivir un poco con ello, no volvernos locos intentando solucionarlo y esperar también que consiga mejorar un poco más mi pilotaje para dejar atrás estos problemas".

El #72, que es de los pupilos de Valentino Rossi que más se parecen a él a la hora de transmitir alegría, afirmó que ahora, sin embargo, no es una sensación desconocida para él sentir tristeza, diciendo incluso que necesitaba el parón veraniego por su salud metnal.

"Siempre soy muy positivo, pero no puedo ocultar que he tenido algunos días y algunas tardes difíciles. Cuando me encuentro solo, a menudo siendo poco de tristeza, o al menos así solía pasarme a menudo hasta ayer", admitió el sábado de Sachsenring. "Así que este resultado, aunque no valga para nada porque ni siquiera me da un punto [10º], me permite sentirme un poco mejor. Obviamente no es lo que quiero, eso es innegable, pero hay que empezar por algún sitio, así que estamos intentando empezar por aquí y hacer un buen trabajo. Sé que me quedan algunos días difíciles por delante, pero creo que también tendré algunos buenos".

"Estoy contento de tener este descanso veraniego, lo necesitaba para mi salud mental. Pero al mismo tiempo, estoy impaciente por volver a subirme a la moto. Silverstone es un circuito que me encanta, así que será interesante. Sachsenring me ha motivado para esforzarme aún más en el gimnasio y volver con más ganas", continuó tras el domingo un Bezzecchi que, en carreras anteriores, sintió en vano que sus problemas ya eran historia.

"Después de Jerez, ya pensaba que todo sería un poco más fácil, pero volvimos a tener problemas. Hemos cambiado la forma de trabajar, al final hemos dejado de tocar demasiado la moto y nos hemos concentrado más en los detalles, en el pilotaje. El principal objetivo de este fin de semana era pilotar a pesar de los problemas, y creo que seguiremos así hasta el final de la temporada. Así que espero que este sea un nuevo comienzo", finalizó.