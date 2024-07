Márquez: "Como fan, no puede haber ocho Ducati, mejor cuatro Yamaha"

La decisión de Ducati de fichar a Marc Márquez para el equipo oficial ha tenido sus consecuencias. Por un lado, Jorge Martín se marcha a Aprilia y por otro, se quedarán con dos motos menos, puesto que Pramac no renovó con ellos y volverá a ser satélite de Aprilia.

Eso dejará a Ducati con seis motos en la parrilla, y equilibrará un poco más el número de prototipos que los diferentes fabricantes pondrán en pista desde 2025.

En una entrevista con DAZN (que puedes ver aquí gratis y completa), a Marc Márquez le dijeron que a Ducati le había salido caro su fichaje, y contestó rapidamente: "¿Por qué? Caro o barato, depende. Depende de los próximos años, todo depende".

Ahí, pasó a explicar que para el campeonato y por tanto para los aficionados, no es una desgracia que Ducati pierda dos motos: "Estaba escrito que Ducati perdía dos motos. El campeonato además lo quería un poco. Una marca no puede, y yo como ducatista ahora prefiero que haya ocho motos en pista, porque tienes más información, pero como fan de MotoGP no puede haber ocho Ducati en pista, tiene que haber cuatro Yamaha".

"Es una ley escrita que a su vez no está escrita, pero yo como aficionado al campeonato prefiero que haya cuatro Yamaha, porque además las fábricas, los japoneses, tienen que llegar a un nivel bueno, porque el campeonato lo necesita", defendió.

Dada la unión entre Ducati y Monster hasta al menos 2025, Márquez tendrá que separarse de su eterno patrocinador Red Bull, pero probablemente también de otras marcas que le han acompañado. De hecho hay hasta cinco sponsors de Márquez que chocan con los que tiene Ducati, y al #93 le preguntaron si podrá llevarse a alguno, y si confía.

El multicampeón admitió que están trabajando en ello, pero que ahora mismo no es su prioridad: "Bueno, estoy en un momento de mi carrera deportiva que tengo que mirar estrictamente lo deportivo. Me encargué de buscar lo que mejor creía que necesitaba deportivamente hablando los dos próximos años para rendir al máximo nivel y rendir al máximo nivel significa estar entre los tres primeros a final de año, y si se puede ganar el campeonato, mejor".

"Deportivamente hablando mi camino estaba escrito, lo que tenía en cabeza. A partir de ahí tomo la decisión, ahora está todo el equipo de Vertical, el manager, trabajando en ello con Ducati para encontrar el compromiso, y ojalá pueda seguir con Red Bull, con los sponsors de toda la vida, pero no está en mis manos", concluyó.