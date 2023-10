Bezzecchi: "¿Carrera larga el sábado? ¡Tenemos suerte!"

El tema del viernes en Australia fue el cambio de horario para el resto del fin de semana, ya que la carrera larga se adelantó al sábado debido a las duras condiciones meteorológicas que se esperan el domingo. La cita de Phillip Island tendrá así un formato alterado, que sin embargo convence a los pilotos, que no quieren correr riesgos innecesarios.

Entre ellos está Marco Bezzecchi, que sigue luchando contra su dolor en el hombro causado por la operación de hace diez días tras fracturarse la clavícula. Con el sexto mejor tiempo en la Práctica, el piloto del Mooney VR46 consiguió acceder directamente a la Q2, corriendo a pesar de que el aspecto físico fue más molesto de lo esperado.

"Esperaba algo mejor, tengo que ser honesto", comenzó el pupilo de Valentino Rossi al referirse a su estado físico al final de los ensayos del viernes. "Como dolor en sí, estoy mejor. No tengo dolor, pero todavía siento la fatiga del fin de semana. Y luego esperaba trabajar menos en esta pista, pero entre el viento, los cambios de dirección y la moto pesada, el lado derecho [del cuerpo] está fatigado. Sin embargo, sufro menos".

Pero, a pesar de todo, el encanto de la pista de Phillip Island es irresistible para el italiano, que ensalza sus características, incluso las que en teoría resultan poco atractivas, como los baches: "Sí, hay algunos, pero ésta siempre ha sido una pista un poco extrema. No es muy diferente de años anteriores, vas muy rápido, la moto siempre va muy lanzada. El viento siempre es fuerte, así que pilotas tenso con los músculos contraídos porque nunca sabes qué esperar. Pero me gusta este circuito, tiene su encanto. Quizás en la curva 1 los baches son un poco peores, pero nada importante, tenemos algunos circuitos que son mucho peores", dijo tajante.

Precisamente el viento fue uno de los principales factores que condicionaron el cambio en el organigrama del fin de semana. Las fuertes rachas, unidas a la lluvia que se espera, obligaron a Dorna a tomar cartas en el asunto e invertir las dos carreras del fin de semana, pasándose la sprint al domingo.

"Para mí es mucho mejor, porque llego [a la carrera] con un día menos de entrenamientos encima. Así que no está mal. Digamos que la sprint también nos sirve un poco para recoger datos de cara a la carrera, pero si se hace por más seguridad, ¡tenemos suerte por mi condición!", explicó el #72.

El único aspecto negativo es que no tendrá las referencias la prueba corta, que este año son muy útiles para saber cómo comportarse en carrera, qué neumáticos elegir y qué estrategia poner en marcha: "Con las gomas también estoy bien, pero todo dependerá de la temperatura. Si hace tanto calor como hoy, será difícil [montar] el blando. Pero si mañana hace un poco más de frío, también se puede arriesgar con él. A falta de la sprint, donde se suele usar el blando y ver cómo va, nos faltará esa información. Voy a copiar a Martin y a Bagnaia. Si ellos se equivocan, yo también me equivocaré, ¡si no, no!", explicó Marco.

"La moto va bastante parecida a la del año pasado. Hay que decir que estos tiempos los hice en 2022 en la clasificación, mientras que ahora los hago al final del primer día. Así que ya soy un poco más rápido. Pero sólo es viernes, así que hay que asentarse un poco en cuanto a reglajes y conducción. Estoy satisfecho con esta jornada", concluyó Bezzecchi.