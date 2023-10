Martín: "A Pecco le espero mañana"

Jorge Martín sigue a tope en la llegada de MotoGP a Australia. Tras ponerse líder del Mundial el sábado de Indonesia y perder el puesto el domingo al irse al suelo mientras mandaba con comodidad en la carrera larga, el madrileño empezó en Phillip Island con el mono de trabajo puesto. Por la mañana lideró el FP1, y por la tarde siempre estuvo en las posiciones delanteras de la Práctica, finalizando cuarto con un 1:28.222, a menos de 3 décimas del mejor crono de Brad Binder.

Eso contrastó con los problemas que volvió a vivir su rival por el título. Pecco Bagnaia volvió a quedarse fuera de la Q2 de forma directa, como ya le ocurrió hace una semana en Indonesia. El italiano no pudo pasar de la undécima posición, a casi dos décimas del compañero de Martín, Johann Zarco, que marcó el corte, y tendrá que pasar por la Q1.

Pese a esta nueva circunstancia complicada para el vigente campeón del mundo, que en Mandalika ya salió 13º, lo cierto es que Martín espera que esté en la pomada el sábado, día en el que finalmente se disputará la carrera larga y no la sprint. Esto será así por las difíciles condiciones meteorológicas -fuertes rachas de viento- que se esperan el domingo, cuando, si se puede, tendrá lugar la carrera corta.

Tras los entrenos, Martín reconoció sentirse "súper fuerte", mientras piensa en Bagnaia: "He notado un gran paso adelante respecto del año pasado, he probado todas las gomas disponibles y me encuentro muy bien. Lo difícil será elegir [el neumático]. Por la tarde, con la goma usada, creo que fui más fuerte aún", dijo.

"Está claro que, si no entras en la Q2 es que tienes problemas, pero sabemos que ya lo ha hecho otras veces, que ha salido de situaciones peores, así que le espero mañana", comentó justo después sobre su rival por la corona.

"Me encontré super fuerte. Incluso con la goma media usada fui muy competitivo. Aún me cuesta un poco adelantar en un par de puntos, pero espero resolverlo", añadió sobre la que parece que es su única debilidad en Phillip Island tras los entrenos.

Por último, Martín remarcó que se encontraba "listo" para correr la carrera larga el sábado, y dio la clave principal de cara a la misma, en un circuito que en los últimos años ha sido de carreras de grupo: "Será muy importante salir en las posiciones de delante", remachó el #89.