Bastianini, incrédulo ante lo lejos que está del resto de KTM

Enea Bastianini explicó que le costó mucho mantener metida la quinta marcha en recta durante el GP de Tailandia. Acosado por los numerosos movimientos de su KTM, por las vibraciones, el piloto italiano sintió que el fenómeno se acentuaba durante la carrera, y acabó teniendo una primera carrera larga de 2026 muy dura, y no muy diferente a la que vivió la temporada pasada.

"La verdad es que me costó mucho en la recta, porque la moto vibraba mucho", explicó el domingo de Buriram, según recogió GPOne. "El sábado ya empecé a sufrir estos movimientos y no conseguimos entender la razón. Podría deberse al viento y al calor, no lo sé".

"Lo que es seguro es que, en las rectas, en cuanto metía la quinta marcha, tenía que cortar el gas. Fue complicado de manejar, sobre todo cuando estaba en la estela de los demás".

No obstante, el piloto de Tech3 quiso destacar lo positivo de su carrera dominical, señalando que había dado "un pequeño paso" con respecto al día anterior. "Me sentí bastante bien, pero me cuesta cuando la temperatura sube y no consigo que la moto responda bien. Ha sido una carrera más difícil de lo que esperaba".

Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Al menos conseguí mantener mi ritmo hasta el final. Solo lo aumenté en las últimas cinco o seis vueltas, pero al menos pude terminar en una posición aceptable, casi".

¿Dificultades específicas para los pilotos de Tech3 ?

Nicolas Goyon señaló tras la carrera la evidente diferencia de rendimiento entre las KTM del equipo oficial y las de Tech3 durante el primer fin de semana de competición. Enea Bastianini también lo constató, lo que para él es una señal de que hay un problema que resolver.

"Pedro Acosta y Brad Binder parecen sufrir menos que Maverick Viñales y yo. He hablado un poco de ello con Pedro, y él también lo nota, pero menos", detalló el de Rimini el domingo. Ya el sábado tras la sprint había destacado: "Con el calor, tanto para mí como para Maverick, con quien he hablado, fue horrible en todas las partes del circuito. Nada funcionaba. Pero, por otro lado, Pedro ha ganado la carrera. Es muy extraño, es increíble".

Su director de equipo, Goyon, también se mostró molesto por las malas clasificaciones persistentes de Bastianini. "Ha hecho una segunda parte de carrera bastante correcta, pero saliendo tan atrás, no se puede hacer nada", señaló al micrófono de 'Canal+ Francia'.

Para el italiano, el balance es igual de malo, pero el problema parece mucho más profundo. Bastianini señaló que, en su opinión, solo había "dado un pequeño paso adelante con respecto a la carrera anterior" y a la temporada pasada. "Mis sensaciones han sido similares a las del año pasado, aunque el resultado ha sido peor", lamentó.