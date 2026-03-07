Cómo Raúl Fernández busca su nuevo contrato en MotoGP

Desde hace unos meses, a Raúl Fernández se le ve distinto, mucho más solvente dentro de la pista y maduro fuera de ella, cuando tiene que dar explicaciones delante de los periodistas.

La temporada pasada, la mejor desde que compite en la categoría de las motos pesadas, fue de menos a más, hasta el extremo de lograr un triunfo y dos podios en las cuatro últimas paradas del calendario, un acelerón que le llevó a terminar en el top ten de la tabla general de puntos, y como el segundo mejor integrante de Aprilia. Y eso a pesar de la caída que sufrió en Portimão, en la penúltima carrera del curso, en la que se lesionó el hombro izquierdo y que le impidió formar en la parrilla del domingo.

El eco de esos problemas se le reprodujo el domingo de la semana pasada, en Buriram, durante el warm up previa a la prueba que abrió el Mundial –las imágenes mostraron cómo Fernández se dolía de la zona del hombro afectado por un mal gesto. A pesar de eso, el chico del equipo Trackhouse se las apañó para terminar en el podio tres horas más tarde, igualando la tercera posición que firmó el sábado y que le deja en esa misma plaza en la clasificación general, a nueve puntos de Pedro Acosta, el líder.

Tanto Acosta como Marco Bezzecchi, los dos pilotos que tiene por delante en la estadística tienen su futuro cerrado con Ducati y Aprilia, respectivamente. Este no es el caso de Raúl, que sigue sin ofertas concretas para 2027 a pesar de su evidente salto de calidad.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing conversa con Davide Brivio, team manager del equipo Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Yo estoy muy tranquilo y me limito a hacer mi trabajo. Tengo a a Paco [Sánchez], mi agente, que se encarga de los asuntos relativos a mi futuro. Desde hace unos meses, he podido dejar de preocuparme por todo aquello que no puedo controla", comentaba Fernández, en Tailandia, en conversación con Motorsport.com.

"Tanto Davide [Brivio, el team manager de la escudería Trackhouse], como Paco me ayudaron mucho a centrarme en el último tramo de 2025. Ahora no me preocupo de qué componentes tienen los demás y yo, no; simplemente me centro en extraer el 100% del potencial que tengo disponible", añade el #25.

A pesar de su aparente calma, el panorama no es sencillo para uno de los nueve españoles de la parrilla de 22, una cuota demasiado alta a ojos de Liberty Media, el promotor y dueño del certamen, que aboga por potenciar la globalización del campeonato a partir de la internacionalización de sus principales protagonistas.

Una trayectoria complicada en MotoGP

"Raúl no lo ha tenido nada fácil desde que llegó a MotoGP. Primero en Tech3 (2022), donde lo pasó muy mal y donde tuvo que pagar una indemnización a KTM para poder desvincularse. Y después cayó en RNF (2023), cuyos impagos y mala gestión solo hicieron que añadir más incertidumbre e inseguridad", explica a Motorsport.com una fuente del entorno más próximo al corredor de Trackhouse, una escudería en la que afronta su tercer ejercicio, y donde finalmente ha encontrado la estabilidad que le permite sacar su mejor versión.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, celebra el podio conquistado en Buriram el pasado domingo Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Eso me permite volver a ser aquel piloto que llegó a Moto2 y llamó tanto la atención", reflexiona Fernández, que trata de vivir ajeno a todo ese mercado que lleva días en ebullición, aunque de momento no le tenga demasiado en cuenta.

Si tenemos en cuenta los movimientos que pueden darse por sentados a la espera de anunciarse, las opciones que tiene el madrileño no son muchas. El fichaje de Pecco Bagnaia le cierra las puertas a una hipotética promoción a la escudería oficial de Aprilia. Yamaha está más por la labor de tentar a Luca Marini para que acompañe a Jorge Martín en su estructura oficial, y su entrada en Pramac tampoco parece fácil. Honda se ha entregado a Fabio Quartararo y ni siquiera Joan Mir tiene su plaza asegurada; y VR46 y Gresini van por otra vía, de la mano de Ducati y con el punto de mira puesto en los novatos.

Así las cosas, la maniobra más lógica sería la de ampliar su vínculo con Trackhouse. No obstante, Motorsport.com entiende que Justin Marks, el propietario, está valorando muy seriamente la posibilidad de vender parte del equipo, una operación que podría influir en la elección de la alineación de pilotos titulares para 2027.