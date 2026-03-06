Ir al contenido principal

MotoGP GP de Tailandia

Acosta, primer líder del Mundial: el 42% de los que empezaron primeros, terminaron campeones

Desde el año 2000 se han celebrado 26 temporadas del Mundial de MotoGP, en las que quince el líder tras el primer gran premio del calendario, no terminó llevándose el título. Casi un 58% de las veces.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta se convirtió el pasado domingo en el primer líder del campeonato del mundo de MotoGP 2026, gracias a la combinación de su triunfo el sábado en la prueba Sprint (12 puntos) y la segunda posición en el Gran Premio de Tailandia (20), por detrás de Marco Bezzecchi, ganador de la carrera.

El murciano salió de Buriram con un botín de 32 puntos que le convierten en el primer clasificado de la general esta temporada, con siete puntos más que Bezzecchi y nueve más que Raúl Fernández, que logró también un doble podio al terminar tercero el sábado y el domingo.

La polémica se cernió sobre el resultado de la prueba Sprint del sábado, en la que Marc Márquez lideraba la carrera, pero un toque con Acosta le acarreó una penalización que le obligó a devolver la posición al murciano, que aprovechó para ganar la primera carrera al sprint de la temporada y de su palmarés.

Inicialmente, el murciano se sorprendió que, en la última curva de la última vuelta, Márquez le dejara pasar, y al final de la carrera llegó a asegurar: "Prefiero terminar segundo que ganar de esta manera". Sin embargo, sus declaraciones cambiaron absolutamente de tono el domingo. "Yo gané y quien diga que no, es que no ha visto motos. Al final quien pasó primero por meta fui yo. Punto. No me regaló nadie nada", exclamó en referencia a su triunfo del día anterior, añadiendo una coletilla que hizo pensar: "No ha sido un liderato de un día como decía Marc".

 

El sábado, tras la ceremonia de la entrega de medallas de la sprint, en algún momento en el trayecto del podio a boxes, Márquez dijo "hasta mañana eres el líder", dando a entender que el día siguiente, domingo, eso podía cambiar. Una observación que, al parecer, no le gustó a Acosta y que enciende un poco más la rivalidad entre estos dos pilotos, que en 2027 compartirán box en el equipo oficial Ducati.

El primer líder no acaba campeón el 58% de las veces

En lo que llevamos de Siglo XXI se han celebrado, completas, un total de 26 temporadas en MotoGP, las dos primeras aún bajo a denominación de 500cc. Repasando la estadística, se puede comprobar que de los 26 pilotos que empezaron liderando la general tras el primer gran premio, solo once, algo más del 42 por ciento, acabó la temporada como campeón del mundo. Eso significa que hasta 15 veces, casi el 58 por ciento de las ocasiones, el primer líder del año, no lo fue en la última carrera.

En 2000, el primer líder del Mundial fue Garry McCoy, sin embargo el título se lo llevó Kenny Roberts Jr. Ya a partir de 2001 llegó el dominio de Valentino Rossi, que lideró la primera carrera y fue campeón de forma consecutiva hasta 2005 (cinco temporadas), algo que no volvió a repetir el italiano, pese a ganar dos títulos más (2008 y 2009) y ser líder dos otras dos veces tras la primera carrera (2010 y 2015).

Te puede interesar:

Cuatro veces Casey Stoner ganó la primera carrera y fue el primer líder de la temporada, pero solo en dos de ellas (2007 y 2011) acabó siendo campeón. Tres veces Jorge Lorenzo se puso líder de entrada en MotoGP (2012, 2013 y 2016), pero solo el primer año salió campeón.

Pilotos que lideraron tras el primer gran premio y nunca ganaron el título fueron Maverick Viñales (2017 y 2021) o Andre Dovizioso (2018 y 2019).

El de Márquez, precisamente, es un caso curioso, ya que el catalán acumula siete coronas de MotoGP, pero solo solo dos veces salió líder de la primera carrera, en 2012 (Qatar) y el año pasado, cuando se impuso en el Gran Premio de Tailandia con la Ducati oficial.

Primer líder y campeón de MotoGP en el Siglo XXI:

Temporada

Líder tras el 1er. GP

Campeón del Mundo

2000

Garry McCoy

Kenny Roberts

2001

Valentino Rossi

Valentino Rossi

2002

Valentino Rossi

Valentino Rossi

2003

Valentino Rossi

Valentino Rossi

2004

Valentino Rossi

Valentino Rossi

2005

Valentino Rossi

Valentino Rossi

2006

Loris Capirossi

Nicky Hayden

2007

Casey Stoner

Casey Stoner

2008

Casey Stoner

Valentino Rossi

2009

Casey Stoner

Valentino Rossi

2010

Valentino Rossi

Jorge Lorenzo

2011

Casey Stoner

Casey Stoner

2012

Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

2013

Jorge Lorenzo

Marc Márquez

2014

Marc Márquez

Marc Márquez

2015

Valentino Rossi

Jorge Lorenzo

2016

Jorge Lorenzo

Marc Márquez

2017

Maverick Viñales

Marc Márquez

2018

Andrea Dovizioso

Marc Márquez

2019

Andrea Dovizioso

Marc Márquez

2020

Fabio Quartararo

Joan Mir

2021

Maverick Viñales

Fabio Quartararo

2022

Enea Bastianini

Pecco Bagnaia

2023*

Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia

2024

Pecco Bagnaia

Jorge Martín

2025

Marc Márquez

Marc Márquez

2026

Pedro Acosta

?

*En 2023 se introduce la Sprint los sábados, el primer líder se cuenta tras la carrera del domingo.

