Bagnaia: "Martín está más tranquilo, gane o no gane es un héroe"

La batalla por el título en el Mundial de MotoGP sigue al rojo vivo a falta de cuatro grandes premios para que termine la temporada 2023. En las últimas citas, Jorge Martín se ha demostrado como el contendiente más rápido, por encima de Pecco Bagnaia. Sin embargo, el italiano, de menos a más durante los fines de semana, ha resultado ser más consistente y no ha cometido errores, al contrario que el español.

Tras estar a 66 puntos de Bagnaia después de la sprint de Barcelona, Martín inició una remontada fulgurante que culminó el sábado de Indonesia, robándole el primer puesto de la general de pilotos. Pero aquello fue efímero, puesto que apenas le duró un día. El domingo, el de San Sebastián de los Reyes se fue al suelo cuando lideraba con comodidad, mientras que el turinés se llevó una victoria balsámica.

El #89 no se dio por vencido en su llegada a Australia. Tras un viernes sólido, el sábado hizo una pole estratosférica que le daba como favorito para la carrera larga, adelantada por las inclemencias meteorológicas. Pero una fallida apuesta por la goma blanda trasera le hizo caer del liderato hasta la quinta plaza en la última vuelta. Bagnaia, segundo, aumentó su diferencia de cara a Tailandia, llegando con 27 puntos de margen a este fin de semana.

Mientras todo esto ocurre en pista, ambos contendientes libran ante los medios de comunicación una batalla mental por ver quién carga con el peso de la presión. Y tras cancelarse la sprint el domingo, Bagnaia sorprendió y quiso ponerse él mismo el lastre sobre sus hombros.

En declaraciones a DAZN, el vigente campeón del mundo arrancó diciendo que la situación parecía complicarse para Ducati en Phillip Island: "Tenemos que decir que este fin de semana [por Australia] nos hemos complicado un poco la vida. Siguiendo nuestra adaptación al neumático medio, que ha ido muy bien al final, porque he ido mejorando mucho siempre y me he encontrado bien, y ha sido la clave para estar delante".

"Es verdad que ahora, si no estás delante, todos van a pensar que tienes problemas. Y empiezo a sentirlo yo también, que si no estás delante no vas rápido. Pero este fin de semana no ha sido así. Hemos gastado menos las gomas y estábamos delante", siguió, afirmando que habían podido controlar la situación.

Posteriormente, fue preguntado al respecto de si haberse jugado el título en la pasada campaña le iba a ayudar en comparación a Martín. Comentó que sí, pero remarcó que la presión la lleva él sobre sus hombros: "La experiencia siempre ayuda. Lo que he pasado en 2022 ayuda seguramente, pero era una situación completamente diferente. Yo perseguía [a Fabio Quartararo] y no tenía nada que perder. Era más fácil. Ahora estoy aquí, soy el campeón del mundo, tengo el número 1 y hay más cosas que perder".

"Y estoy jugando contra alguien que está en un equipo oficial, pero sin [tener que] hacer lo que hace un piloto oficial, que es estar delante [siempre de manera obligatoria]. En este momento, Jorge está más tranquilo porque si gana o no gana, es un héroe en todos los casos, porque está haciendo algo increíble. Pienso que será bonito de ver hasta el final, pero ahora vamos a circuitos que son más favorables", remachó el transalpino.