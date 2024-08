Bagnaia y Bastianini, en la pista 'amiga' de Ducati para frenar a Martin

El Gran Premio de Austria nos introduce de lleno en la segunda mitad de esta temporada de MotoGP, que se presenta más reñida que nunca: llegados a la undécima prueba, el equipo oficial Ducati llega al Red Bull Ring como perseguidor, con Pecco Bagnaia segundo en el campeonato, a sólo tres puntos del nuevo líder Jorge Martín.

En Spielberg se renueva la lucha por el título, en una pista históricamente propicia para la Desmosedici. Desde que MotoGP ha vuelto a correr en Estiria, los resultados siempre han sido sobresalientes y el vigente campeón del mundo llega a Austria con el buen recuerdo de las dos últimas ediciones: aquí, de hecho, triunfó en 2022 y 2023, teniendo uno de los fines de semana más sólidos el año pasado, con pole position y un doblete.

"Estoy contento de volver a correr en Austria", declaró Bagnaia en vísperas del inicio del fin de semana. "El circuito de Spielberg es una de mis pistas favoritas y siempre hemos sido competitivos allí en el pasado. En general, es una pista en la que las Ducati siempre han sido muy rápidas, así que espero muchos pilotos capaces de luchar por las primeras posiciones".

Si hasta Silverstone el objetivo era mantener el liderato del campeonato, ahora la perspectiva ha cambiado. Desde la segunda posición de la clasificación, su objetivo es no dejar que su rival directo, Jorge Martin, se aleje demasiado y, de hecho, volver a adelantarle: "Nuestro enfoque del fin de semana será el mismo de siempre. Ahora el objetivo será intentar volver a liderar la clasificación general y luego intentar abrir hueco en el campeonato en las próximas carreras".

También será un fin de semana importante para Enea Bastianini, que llega a Austria con el impulso de su triunfo de hace quince días en Silverstone, donde ganó tanto en la carrera sprint como en la principal. Con su victoria en Gran Bretaña, el piloto de Ducati ha superado a Marc Márquez en la clasificación general del campeonato, situándose tercero y como aspirante al título.

Hay buenos recuerdos del Red Bull Ring también para la Bestia, que consiguió su primera pole en MotoGP en 2022 y este año tiene la vista puesta en seguir mostrando todo su potencial para seguir anclado en la lucha por el campeonato: "Siempre me ha gustado la pista austriaca y es sin duda 'amigable' con Ducati. Aquí, en 2022, también conseguí mi primera pole position en MotoGP. En Silverstone conseguimos ser rápidos desde el viernes, e incluso la clasificación fue mejor que en grandes premios anteriores."

Enea Bastianini, Equipo Ducati

"Creo que puedo volver a empezar así aquí en Austria y redescubrir las mismas sensaciones que me permitieron ser tan competitivo en Inglaterra. El feeling con la moto está ahí y estamos trabajando bien, así que confío en poder hacerlo bien en Spielberg. Ahora no quiero pensar en el campeonato: la lucha por la primera posición todavía no es realista, pero trabajaremos duro para seguir siendo consistentes y estar siempre ahí delante en carrera", afirma Bastianini.