Luca Marini detalla cuántas cosas están por mejorar en la Honda

Aunque Honda está tratando de dar pasos adelante en el Mundial de MotoGP, es evidente que aún tiene un largo camino por recorrer para salir de su actual crisis de resultados. La casa del ala dorada está logrando avanzar algo con algunas mejoras, pero todos los pilotos de la fábrica están esperando a que se produzcan grandes actualizaciones en la segunda mitad de la campaña 2024, que les saquen definitivamente del atolladero y les aporten algo de luz.

Mientras tanto, los dos pilotos del Repsol y los dos del LCR se están teniendo que conformar con pequeños cambios en la RC213V, y con lidiar con varios problemas que suponen una lista larga, y que Luca Marini se encargó de resumir al término del pasado Gran Premio de Gran Bretaña,

Justo antes de un GP de Austria en el que podrían empezar a llegar estas actualizados por parte de los nipones, el compañero de Joan Mir destacó algunas de las tareas pendientes de la Honda, y empezó con la velocidad en curva que es capaz de mantener la Honda. Ahí, HRC debe ponerse aún las pilas en comparación a sus fábricas rivales de la parrilla.

"Lo más revelador de la comparación [con otras motos] es la forma de girar en las curvas", empezó diciendo el #10. "La Ducati oficial mantiene más la velocidad, al igual que la Aprilia, especialmente la de 2024. El paso por curva de esa moto es increíble, y nosotros no estamos en condiciones de hacer eso".

Además, la manera de utilizar el freno tampoco juega a su favor: "Tenemos que frenar un poco antes, apretar el freno delantero más tiempo y reducir la velocidad en medio de la curva para colocar la moto correctamente. Ese es el principal problema en este momento, pero no se puede resolver cambiando el estilo de pilotaje. Puede ayudar, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar en ello e idear algo nuevo".

Por otra parte, los inicios de carrera también son mejorables: "Nos quedamos muy atrás en las primeras vueltas. Después de eso, perdemos más o menos medio segundo por vuelta en comparación al pelotón, no a los líderes. Pero en las primeras vueltas, ya estamos segundos [por detrás]. Tenemos que entender cómo ponemos suficiente energía en el neumático trasero y cómo lo hacemos trabajar a final de carrera. Ahora mismo, en clasificación, somos más o menos capaces de hacer una buena vuelta con una goma blanda. Pero cuando montas un compuesto más duro, sufres todo el tiempo".

Sin embargo, donde sí han mejorado las cosas es con el agarre trasero de la Honda: "Ahora, no es nuestro mayor problema. Quizá sea el cuarto problema de la lista, pero sigue siéndolo. Creo que [nos pasa a] todos, nunca hay suficiente agarre. Pero hemos hecho algunos cambios para bien en la moto con el nuevo material que hemos traído, y tenemos más agarre en la parte trasera. Por supuesto, no es suficiente en comparación con las Ducati, las Aprilia y las KTM. De momento, no creo que sea eso lo que nos hace lentos".

Y la unidad de potencia, la cual es ahora menos potente para esperar un paso adelante fuerte, tampoco parece ser un fallo excesivamente decisivo: "El motor está bien. No está tan mal, aunque necesitamos velocidad, un poco más de par. Pero si preguntas a un piloto de Ducati, te dirá lo mismo".

Con el paso de los grandes premios, Marini ha ido aumentando su confianza de manera notable. De hecho, en Silverstone hizo una de sus mejores carreras como piloto de Honda. El hermanastro de Valentino Rossi confirmó el cambio a mejor: "No es sólo por una cosa, es por todo. He progresado mucho en mi pilotaje, e intento adaptarme a lo que necesita la Honda para ser rápida. Cuando vienes de otra marca, al principio es muy difícil trabajar sólo con el instinto, porque estás reproduciendo lo que hiciste el año anterior, pero quizás esa no sea la mejor manera de rendir con nuestra moto en este momento. He alcanzado un nivel muy bueno en ese sentido. Soy capaz de explotar los puntos fuertes de la moto evitando al mismo tiempo sus puntos débiles".

"La moto también ha evolucionado mucho, hemos progresado cambiando la puesta a punto. No es más fácil de pilotar, pero puedo disfrutar conduciéndola. Cuando quiero ser más rápido, ahora me resulta más fácil lograrlo, porque nos hemos acercado más al concepto de moto que tengo en mente. Puedo divertirme más, intentar ser más rápido y las novedades que nos ha traído HRC me han permitido rendir mejor, igual que el resto de pilotos de la casa. Aunque todavía no sea suficiente, estos tres elementos juntos nos dan más rendimiento", remachó.