Bagnaia admite que "he cometido un error" pero avisa a Ducati de que "tenemos un problema"

Pecco Bagnaia era plácido líder del Mundial e MotoGP tras la carrera sprint de Barcelona, hace tres semanas, con 66 puntos de ventaja sobre Jorge Martín. Pero una caía en domingo en Montmeló y un nuevo error hoy en el Buddh Circuit de la India, han ajustado la general hasta dejarlo en solo 13 puntos para el italiano sobre el español, y con Marco Bezzecchi al acecho.

"Era una situación complicada hoy, todo el fin de semana trabajando sin encontrar la solución a los problemas, tenemos que mirar bien las cosas antes de Japón, hay algo que no me gusta en las frenadas, me parece que es tema mecánico", explicó Bagnaia al final de carrera, en la línea de lo que ya dijo el sábado, cuando aseguró que la Ducati era "como un toro" en las frenadas, no podía parar la moto.

"Hemos elegido goma dura delante, no sé como los otros (Martín y Bezzecchi) han podido ir con la media, a mi se me cerraba mucho, hemos tenido que correr con el duro y sabía que tenia que empujar mucho la goma para meterla en temperatura", ha relatado.

En el momento de la caída, "he frenado fuerte y se ha cerrado de delante, es algo que puede pasar. He cometido un error, quería frenar fuerte porque sabía lo importante que era por la temperatura, y he perdido la parte delantera. He pedido disculpas al equipo, se que es mi error, pero era la única manera de estar delante luchando, cuando vas tan al limite te puedes caer", siguió explicando el de Ducati.

Con siete grandes premiso por delante y 259 puntos en juego, para Bagnaia el colchón que tenía sobre sus seguidores se ha diluido hasta los 13 puntos.

"Los puntos son muy importantes, pero donde tenemos que poner la atención es en que no me encuentro bien en lo que somos más fuerte: en la frenada entrando a la curva, si no podemos mejorar ese aspecto, tenemos un chatter (rebote) detrás y no sabemos por qué, si no lo solucionamos será muy difícil luchar con Bezzecchi, que esta muy fuerte, o Martin, que esta mejor que yo ahora mismo".

Un problema que Pecco considera mecánico pero que no relaciona con la caída que sufrió en Barcelona, donde empezaron todos sus males.

"No creo, al final me ha pasado lo mismo con las dos motos y solo me he caído con una. En Barcelona seguramente estaba para luchar por la victoria, en Misano me encontraba mal con la pierna, pero me faltaba algo en la frenada en algunas curva, aquí muchísimo también, tenemos que solucionarlo, hemos hablado mucho en el box, para hoy era imposible solucionarlo, pero tenemos que intentar ir descartando cosas para intentar localizar cuál es el problema", insistió, antes de acabar con un aviso claro a Ducati: "Seguramente hoy no tenía que caerme, pero tampoco tendría que estar en esta situación".

En lo que llevamos de temporada, Bagnaia se ha caído cinco veces en la carrera del domingo, en Argentina, Austin, Le Mans, Barcelona y la India; y una vez en la sprint, en Silverstone.