Martín casi colapsa físicamente tras una carrera "infernal" en India

Jorge Martín, que ganó el sábado la sprint, se puso primero en la salida, pero cometió un error antes de acabar la primera vuelta y le pasaron, de golpe, Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi. El de VR46 pasó al de Ducati y el español se quedó atascado detrás del campeón, lo que propició que el chico de Valentino Rossi se fuera dos segundos en menos de cuatro vueltas. Fue a 17 del final que Martín logró pasar a Bagnaia para intentar irse en pos de Bezz.

Pero lejos de lograrlo, el del VR46 impuso un ritmo brutal y con la goma blanda trasera pudo mantenerlo hasta el final. Martín, con goma media atrás, esperando tener más compuesto al final, no pudo imponer el ritmo que había demostrado el día anterior y cuando ya nadie lo esperaba, Bagnaia le pasó para quitarle el segundo puesto y un puñado de puntos. Pero entonces Jorge apretó a Pecco y el italiano se cayó, quinta caída de la temporada en carrera larga. Hay Mundial.

A partir de ahí llegaron los momentos más increíbles para Martín. Primero se le abrió el mono y tuvo que abrocharse la cremallera en marcha, eso permitió a Fabio Quartararo, que iba tercero, acercarse en las últimas vueltas y, aprovechando un error del español, que se fue muy largo, adelantarlo.

Parecía mentira, después de tanto luchar, Martín iba a perder el segundo puesto, pero el madrileño se reveló contra eso y le metió un hachazo por fuera al francés para acabar cruzando la meta segundo y colocarse a solo 13 puntos de Bagnaia en la general del Mundial de MotoGP.

Cuando Martín llegó entro al pit lane no tuvo fuerzas para irse al parque cerrado y paró en el box, donde parecía que no podía respirar, casi colapsa físicamente y necesitó de atención médica, "no tengo aire" iba diciendo. El español necesito un buen rato para recuperarse y poder subir al podio, con evidentes signos de fatiga.

Martín, que no se presentó a la rueda de prensa oficial del podio al estar en el centro médico, envió un mensaje desde el box. "Me sabe mal no poder haber estado, me he deshidratado, besos a todos", dijo a través de la señal de TV.

Pero, ya recuperado, el piloto de San Sebastián de los Reyes pudo hablar ante los medios, donde explicó lo mal que lo había pasado en el final de la carrera: "Tenéis que creerme cuando digo que he dado el 100%. Me deshidraté cuando faltaban ocho vueltas, así que fue muy difícil terminar la carrera", empezó.

"Aunque pude mantener un buen ritmo, en la última vuelta cometí un grave error debido a la deshidratación. Me fui largo y Fabio me adelantó. Pero pude devolverle el adelantamiento y estoy muy contento de conseguir esta segunda posición", siguió.

"Hemos recuperado algunos puntos en el campeonato. Creo que tenemos que mantener la misma mentalidad que teníamos al llegar aquí, intentar ganar y ser rápidos en todos los entrenamientos, esta es la manera de recortar distancias", finalizó.

Martín subiéndose la cremallera del mono en plena carrera Photo by: Pantallazo DAZN