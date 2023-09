Bezzecchi: "La mejor forma de mantener la concentración es seguir tirando"

Esta es la tercera victoria del curso en domingo para el italiano, que con este resultado y tras la caída de Pecco Bagnaia se resitúa en la clasificación general a 44 puntos de su compañero de batallas en la academia de pilotos de Valentino Rossi.

El sábado, Marco Bezzecchi terminó el quinto pero la mayoría de sus rivales le señalaron como el corredor más rápido en pista. En su endiablada remontada, el muchacho de Rimini rodó entre medio segundo y siete décimas más rápido que el resto de la parrilla, una diferencia que volvió a poner encima de la mesa el domingo, pero desde la zona delantera del pelotón.

A pesar de verse superado por Bagnaia en la primera vuelta, Bezzecchi se relajó y buscó su momento, que llegó un giro después. Colocado en cabeza, el #72 abrió un hueco que terminó siendo de hasta ocho segundos al final, un auténtico mundo.

"Esta vez fue una carrera bonita. Ayer [por el sábado] me quedé un poco triste por el incidente con Luca, y porque el quinto puesto no era el resultado que esperaba", resumió el piloto del Mooney VR46, quien, al margen de esos primeros compases de la prueba, no tuvo a nadie que le pudiera discutir.

"Ya sabía que Pecco y Jorge Martín me podían adelantar en la salida, pero me pegué a ellos para poder volver a adelantarles en la primera oportunidad que tuviera", añadió ‘Bez’, que no bajó el ritmo hasta los últimos giros, cuando ya circulaba seis segundos por delante de Martín.

"Siempre que me he encontrado en esta situación de dominio, que no han sido muchas, he pensado que la mejor forma de mantener la concentración es seguir tirando al límite. Sabía que en la gestión de gomas iba bien, de modo que empujé hasta casi el final", remachó Bezzecchi, que celebró la victoria en parque cerrado con su madre y su hermana, a través de una videollamada.

Con este resultado, Bezzecchi recorta 25 puntos respecto al líder del Mundial y cinco respecto a Martín, apretándose la lucha por el campeonato cuando aún hay un buen número de carreras y puntos en juego hasta Valencia.