"Es algo salvaje": Seis españoles copan los primeros puestos en la carrera italiana de Misano

El Misano World Circuit Marco Simoncelli, escenario este fin de semana del GP de San Marino de MotoGP, está enclavado en el corazón del 'Motor Valley', el distrito industrial y cultural en la región italiana de Emilia-Romaña, a lo largo de la histórica Vía Emilia, desde Parma hasta Rímini, un orgullo para la región y ejemplo de la excelencia del 'Made in Italy', del que forman, entre otros, Ferrari y Ducati.

Sin embargo, este domingo Misano se convirtió en un festival del motociclismo español, lo nunca visto: seis corredores de esa nacionalidad cruzaron la meta por delante del resto en el Gran Premio de San Marino, con victoria de Marc Márquez liderando a su hermano Alex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Jorge Martín y Raúl Fernández. A nivel estadístico, además, se llegó a las 50 ocasiones en que un español ganaba cada una de las tres carreras, el 'triplete'.

Pero eso no es todo, la carrera de Moto3 terminó con un impresionante triplete español, con victoria para Maximo Quiles, que superó en la última curva a David Almansa, completando el cajón el joven y talentoso debutante Brian Uriarte.

Marc y Alex Márquez celebran junto al ganador de Moto3, Máximo Quiles Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En Moto2, la victoria también fue para un español, Manu González, al que precisamente, su condición de español, le ha cerrado la puerta de MotoGP, donde la próxima temporada llegarán, de esa nacionalidad, Dani Holgado, Izan Guevara y, aunque con pasaporte colombiano, el piloto nacido en Madrid, David Alonso, lo que llevará la parrilla de la clase reina a poblarse con nueve corredores nacidos en ese país.

De los nueve podios que se repartieron este domingo en Misano, sietes fueron para españoles, con el neerlandés Collin Veijer y el belga Barry Baltus, acompañando a González, lo que dejó a la numerosa tropa italiana el Mundial sin nada que llevarse a la boca.

"Dañino para el campeonato"

Este domingo, en Misano, Pol Espargaró, el único español que cruzo la meta y que no estaba entre los seis primeros (lo hizo último) habló sobre este tema. "Es algo salvaje", soltó.

"Es igual de salvaje que dañino para el campeonato", añadió.

"Viendo como se ha desarrollado este tema en los últimos tiempos, seguramente este resultado duele un poco al mundial", en referencia al tema Manu González.

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Para todas las otras nacionalidades que no se ven representadas con buenos resultados, hace que sus aficionados tampoco se sientan representados, y eso no es bueno. Pero es lo que hay, España es un país pequeño pero en el que se hacen las cosas muy bien a nivel territorial, en copas de promoción y en el crecimiento de jovenes talentos", continua Espargaró.

"Desde hace año, en España han salido muchos pilotos, primero fue en Valencia, luego en Catalunya, ahora en la región de Murcia. Va cambiando de sitio en el país, pero siempre hay una pequeña 'fábrica' que va creando pilotos nuevos y que los va llevando al Mundial".

"Y lo peor de todo para los demás países es que esto sigue, siguen llegando pilotos españoles jóvenes con mucho talento a las categorías superiores que, probablemente, ocuparán los mejores puestos en MotoGP por que son los mejores pilotos", avisó el probador de KTM, que completó la tercera carrera consecutiva sustituyendo a Maverick Viñales, que sigue recuperándose para intentar volver antes de poner punto y final a su carrera en MotoGP a final de año.