Alex Márquez: "Estamos trabajando bien, sin hacer ruido, como a mí me gusta"

Si ya de por sí Alex Márquez ha estado siempre a la sombra de su hermano Marc Márquez, compartiendo garaje en Gresini Racing el riesgo de eclipse es, aún, mayor, un hábitat en el que el chico de Cervera, sin embargo, siempre se ha sentido cómodo.

Mientras Marc se lleva los focos y los titulares, Alex sigue trabajando "sin hacer ruido, como a mí me gusta", buscando consolidarse en su segunda temporada en el elenco de pilotos del fabricante italiano. Tras el inicio de curso en Qatar, un circuito siempre extraño, Alex espera dar un paso adelante en Portimao, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Portugal.

"Pasamos Qatar, que como ya dije era un gran premio un poco trampa, en el que cometer errores es fácil. Creo que hicimos un buen primer fin de semana en general en un circuito donde nunca he hecho grandes resultados. Ahora llegamos a Portiamo, donde sí he hemos tenido buenos resultados y es uno de mis circuitos favoritos. Pero tampoco me voy a obsesionar en hacer esto o aquello, vamos a ir paso a paso viendo que tenemos que mejorar y a partir de ahí ver cuales son nuestras opciones el domingo y el sábado en la sprint", explicaba este jueves el menor de los Márquez.

"Tenemos una muy buena base, hicimos muy buen trabajo en pretemporada, haciendo poco ruido, como me gusta a mi, pero trabajando y probando mucho. Tenemos las cosas claras, un segundo año con el mismo técnico y equipo te da mucha más tranquilidad y me siento confiado y haciendo lo que a mi me gusta encima de la moto", añade.

Con ocho motos en parrilla, Alex tiene claro que las otras Ducati son la referencia, a riesgo de convertirse en una especie de competición entre ellos.

"Siempre miras al compañero de equipo y si tienes otras siete motos que son muy parecidas a la tuya también te fijas, dónde están ellos, dónde sufres más. No sé si hay una 'Copa Ducati', también hay una copa Honda, una copa Aprilia, siempre hay piques entre pilotos para ser la primera moto, y que Ducati tenga ocho motos en parrilla hace subir el nivel porque hay mucha competencia entre nosotros".

Aunque muchos ven a Alex como el hermano pequeño, el catalán cumple ya 28 años el próximo mes, y afronta su quinta temporada en la clase reina, por lo que está en su punto de madurez y confianza, pero siempre con la orejas tiesas.

"En las carreras siempre surgen cosas, hay que estar atentos al detalle, cuando crees que lo tienes todo bajo control siempre se te escapa algo. Cuando tienes mucha confianza debes estar más atento. Los fines de semana de MotoGP están llenos de trampas, hay que estar con todos los sentidos puestos, cualquier exceso de confianza te pueden llevar al error".



Márquez "no lo tiene todo por la mano para jugársela"



El que sí debutaba con la Ducati de Gresini Racing en Qatar fue Marc Márquez, que acabó cuarto justo por delante de Enea Bastianini y el propio Alex.

"Me sorprendió, pero no tanto. En el último día del test Marc tuvo un problema con el transponer de su moto (la pieza que mide el tiempo), y mientras aparecía en la pantalla de tiempos una caída o salida de pista, él estaba haciendo una tanda larga muy rápida. Ya sabemos que en un gran premio él pone un poco el resto, tiene la experiencia de saber tener siempre un poco más. Así que sorprendido, pero pienso que está dando los pasos que debe dar, muy sólido, no hace nada excepcional pero está haciendo todo bien, las cosas justas para ser sus primeras carreras con una Ducati".

Una forma de afrontar las carreras que poco tiene que ver con la del pasado.

"Creo que en los últimos años su aproximación a los grandes premios ya era así. Si que es verdad que en la época de los 'Cuatro Fantásticos' que decías vosotros (Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Marc Márquez), en los test, a última hora, todos salían a ver quién terminaba primero. Pero ahora ha cambiado esa forma de hacer, y se guarda más. Cuando tienes mayor experiencia la pantalla de tiempos te da igual y trabajas más en lo tuyo".

"Sabe que no lo tiene todo por la mano para jugársela, y Qatar era un circuito en el que debía sumar puntos. La experiencia te lleva a entender esto, controlarlo y gestionarlo. Es un año con 21 carreras en el que pasarán muchas cosas y cambiará todo mucho, el que sepa mantenerse ahí tendrá más posibilidades", explica.

Una de las ventajas y, posiblemente uno de los secretos de Ducati, es que los datos están abiertos a todos los pilotos.

"Sí, hemos visto ya los datos de Qatar de todos los pilotos de Ducati. Pero cuando los analizas entiendes que tienen mucha relación con dónde estaba cada piloto. Pecco Bagnaia, por ejemplo, era el mejor frenando, pero porque iba primero, no tiene rebufos y puedes frenar más tarde. Luego ves a Jorge Martín, a mi o a Marc, y algunas vueltas frenábamos como él y en otras cuando tenías el rebufo, no. Hay que acabar de entenderlo. En Qatar la clave era hacer una buena clasificación, salir delante y ponerte en cabeza, eso te daba algo más", tal y como entendió Bagnaia perfectamente.