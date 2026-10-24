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MotoGP GP de Australia
Acosta: "En la recta, Alex Márquez me pasaba cuando quería"
Pedro Acosta terminó quinto en la Sprint del GP de Australia, después de haber estado en posición de podio en las primeras vueltas, antes de que el ritmo de sus rivales le dejara atrás.
Oriol Puigdemont
Editado: 24 oct 2026, 6:13
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Pedro Acosta
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El de KTM salía séptimo en parrilla y cruzó la meta quinto, no sin antes estar luchando en el grupo delantero en las primeras vueltas, llegando a rodar tercero antes de que Alex Márquez lograra pasarle en la cuarta vuelta. El de KTM estuvo peleando con el de Gresini, pero en la parte final de la carrera el ritmo de Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi pudieron con la batalla del murciano.
"No pude hacer mucho más", se lamentó Acosta al final del día. "Comencé y forcé en las primeras vueltas, era la única arma que tenía. Pero luego, con el paso de las vueltas, ellos se mantuvieron y yo fui para atrás", admitió el de KTM.
"Si la moto ya es inestable de por sí, detrás de otros pilotos es aún peor", comentó el corredor, que mantuvo un bonito duelo con Alex Márquez, que finalmente le dejó atrás. "Alex me pasaba cuando quería en la recta de meta", reconoció, antes de admitir que, en esa batalla, "El Pedro del año pasado se habría caído sin duda".
Una vez quinto, Acosta se confirmó con sus opciones. "En las últimas tres vuelta, me limité a rodar y llevar la moto de vuelta al garaje".
"Estaba perdiendo mucho en esta última curva. También iba muy lento en la recta. La moto era muy inestable en este sector 3, a pesar de que no podíamos hacer lo máximo posible. Fue realmente un desastre cuando estaba detrás de alguien. Bueno, primero que nada, la inestabilidad que tenemos. La moto tiembla completamente y luego el giro, parece que no es tan bueno aquí", continuó explicando.
"Estoy intentando cerrar bien la última curva y fuerzo el frontal. El problema se agrava cada vez más. Como dije, fue el máximo, quizás un poco más cerca de Bezzecchi eso es cierto".
"La moto funcionó bastante bien en la FP2, cuando el agua era bastante evidente en la pista. Luego se secó y la clasificación empeoró. Pero es algo que sabemos: con neumáticos de lluvia en una pista seca, tenemos problemas", zanjó el murciano, que espera que con la lluvia que se anuncia para este domingo pueda mejorar sus opciones.
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