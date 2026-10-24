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MotoGP GP de Australia

Alex Márquez: "He decidido no atacar a Marc; tenía velocidad pero no para pasarle de forma segura"

Alex Márquez dejó claro que no quiso atacar a su hermano Marc en la sprint de MotoGP en Australia al no poder rebasarle de manera segura: "Él se está jugando un título, y yo tengo que ser consciente de eso. Somos hermanos, compartimos marca".

Oriol Puigdemont

Publicado: 24 oct 2026, 5:41

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Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Alex Márquez ha vuelto al podio de MotoGP este sábado en Phillip Island. En una intensísima carrera al sprint en el Gran Premio de Australia, en el que el protagonismo se concentró sobre todo en la intensa batalla entre los contendientes al título, Marc Márquez y Jorge Martín, el menor de los hermanos se las ingenió para remontar y alcanzar una gran segunda posición, contribuyendo a un triplete de Ducati en el podio.

Recuerda:

La salida del piloto de Gresini no fue buena, pero en las primeras vueltas pudo superar a Johann Zarco y a Pedro Acosta para posicionarse tercero. Llegó incluso a tirarle la moto a 'Martinator, pero el de Aprilia le pasó urgentemente de nuevo para centrarse en su objetivo, el vigente campeón. A partir de ahí, mostró un gran ritmo y se aprovechó del duelo entre los dos líderes, Marc y Jorge, para pegarse a ellos, recortando incluso medio segundo por vuelta.

Cuando el #73 podía meterse en la batalla entre ambos, llegó la caída de Martín, que dejó vía libre a Alex. Sin embargo, el bicampeón del mundo optó por no atacar a su hermano, compañero de marca y que se está jugando un título, al considerar que no tenía la velocidad suficiente como para rebasarle de manera segura.

"Salíamos un poco a ciegas, porque ayer trabajamos mucho con el neumático medio trasero, fui el único piloto que lo mantuvo hasta los 'time attack', di tres vueltas solo con el blando trasero y hoy hemos salido con ese. Sabía que iba mejor que el medio, que me daría un plus, pero no sabía cómo iría bien en la moto. He salido un poco a ciegas, me ha costado en la primera vuelta, me ha pasado Johann Zarco, y el toque ese me ha activado, he pensado que había que ponerse las pilas", empezó explicando Alex Márquez sobre su carrera en DAZN.

"Con Pedro Acosta también he tenido una lucha en la que hemos perdido un poco de tiempo, con Marc y Jorge. Luego, ahí sí que me he podido activar bien. Pero he usado mucho el neumático y he llegado un poco justo al final. Pero estoy sorprendido con el ritmo que he tenido, con el 'feeling' sobre todo. A 13 vueltas he ido muy bien, a ver mañana, en mojado. A 27 vueltas, aunque fuera en seco, creo que caeríamos un poco más con el ritmo", siguió.

"He llegado al punto donde les he recuperado distancia a Marc y Jorge. Luego he visto la caída de Martín, es ahí donde yo iba ya un poco justito. Y es verdad que tenía velocidad para intentar adelantar a Marc, pero era mucho riesgo. Al final, él se está jugando un título, y yo tengo que ser consciente de eso. Somos hermanos, compartimos marca, y cuando haya un riesgo... Al principio sí podía atacarle de forma segura, pero al final no. He decidido no atacarle por eso, manteniendo el ritmo para llegar al final".

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Posteriormente, analizó el nivel de Aprilia y Ducati en Australia: "Por lo que he visto de Jorge y Marc, Martín iba muy bien en el último sector, ahí es donde sufrimos nosotros un pelín más. Parece que el neumático delantero se nos queda un poco blando, aunque vayamos con el duro. Tenemos compuestos muy, muy blandos y necesitamos gomas muy duras para girar. A lo mejor hay que cambiar un poquito, solo es ese punto donde Aprilia nos saca una diferencia, pero en el resto veía que Marc y la Ducati iban mejor. Estamos bastante a la par, va bastante de detalles esto y hay que cuidarlos".

Pensando en la carrera del domingo, Alex Márquez hizo hincapié en la mala previsión meteorológica que se espera: "Si cae la lluvia que dicen que va a caer, lo importante mañana será llegar a meta, ya será un buen resultado. Habrá que ir con cabeza mañana, con cuidado. Será una oportunidad de hacer un buen resultado, pero también será mucho más una lotería. Tendré que ir calmado, y ver qué feeling tenemos con agua. Y a partir de ahí, ponernos un objetivo realista", cerró.

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