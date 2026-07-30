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Acosta se pone un 7 tras la primera mitad de MotoGP 2026

Tras haber calificado 2025 como un "año perdido", Pedro Acosta dice que puede mirar atrás a la primera mitad de este año con mucha mayor satisfacción.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta cree que sus actuaciones personales en la primera mitad de la temporada 2026 de MotoGP merecen una nota de 7/10. A pesar del impresionante ascenso de Aprilia y la recuperación de Ducati en los últimos meses, el español se ha defendido al manillar de la KTM, logrando una victoria al sprint y tres podios en domingo en las 11 primeras citas del curso.

Esta racha de resultados le ha situado séptimo en la clasificación de cara al parón de verano, a solo 60 puntos de la Aprilia oficial del líder del campeonato, Jorge Martín.

Aunque admitió que tres abandonos por problemas técnicos y problemas de forma física afectaron a su valoración final, el 'Tiburón de Mazarrón' dijo que está satisfecho con cómo le ha ido sobre la moto en lo que va de año.

"Es la primera vez que me pondré una nota alta. Diría un siete por mi rendimiento", dijo Acosta cuando se le pidió que resumiera la primera parte del curso. "Si tomas una imagen general de lo que ocurrió durante todas las primeras vueltas [de cada carrera], diría un cuatro".

"Estábamos teniendo muchos problemas técnicos. Perdí puntos en Barcelona, en Brno, en Assen...  Por eso, quizá deberíamos estar más delante, pero es lo que hay. Aparte de eso, cinco-seis [por los resultados generales]. Sí, cinco".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Tras una dura temporada 2025, de maduración, Acosta ha seguido creciendo tanto dentro como fuera de la pista esta temporada. Aunque Enea Bastianini le ha plantado cara muy ocasionalmente, el bicampeón del mundo sigue siendo la referencia dentro de la casa de Mattighofen, sumando casi tantos puntos como el italiano, Brad Binder y Maverick Viñales juntos.

Preguntado sobre si se ve luchando por el título en la segunda mitad de 2026, Acosta esquivó la pregunta y comentó: "No estoy cometiendo muchos errores en esta primera parte de la temporada si la comparas con el año pasado. A ver si en este parón de verano podemos entender por qué estamos teniendo estos problemas técnicos y entender qué tenemos que solucionar".

La temporada 2026 será la última de Acosta en KTM, después de haber alcanzado un acuerdo para unirse a Marc Márquez en el equipo oficial de Ducati el año que viene, con la esperanza de tener una moto más competitiva.

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