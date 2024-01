Cómo Acosta convirtió una pesadilla y lesión en una versión mejorada

Pedro Acosta se estrena esta temporada en MotoGP. El joven piloto español está llamado a marcar época, y desde su estreno en el mundial ha levantado la máxima expectación. Cumplió con ello siendo el campeón más joven de la historia de Moto3 en 2021, y llega a la categoría reina como campeón del mundo de Moto2. Sin embargo, en su primer año en la clase intermedia llegó un frenazo, que él y los suyos analizan en el episodio 'Pedro Acosta, obligado a ganar' que ya se ha estrenado en DAZN.

"Quizás sus expectativas eran demasiado altas y no las supo controlar al 100% en el momento", recuerda Aki Ajo, jefe de equipo en Red Bull KTM. "En 2022 quería ser campeón del mundo, no iba a las carreras para otra cosa, iba confiado en hacerlo. Pero no empezó como quería", recuerda el propio Acosta sobre la caída en la primera clasificación de ese curso. Luego, se sucedieron más caídas y aumentaron los problemas: "Pasaron X cosas que me hicieron cuestionarme si se podía. Si lo profesional no iba bien, siempre se pueden buscar soluciones, el año es muy largo. Se juntaron muchas cosas en tres meses, y ya no era la presión del campeonato, que me la metía yo a mí mismo, pero hubo más presión".

Vuelve a hablar Ajo: "Pero como hemos hablado tantas veces y como le dije ahí, lo necesitamos, necesitamos esos momentos difíciles. Si todo va bien y perfecto todo el tiempo, ese no es el camino. Cuando eres un chico como Pedro, que realmente aprende de los errores y de los momentos difíciles, es el camino perfecto a seguir".

Acosta se abre sobre lo que sufrió en esa temporada 2022, entre sus dos mundiales: "Yo lloré mucho ese año, no entendía nada, qué pasaba en mi vida, qué pasaba en el campeonato, no entendía nada. Si estoy aquí es para estar bien, para disfrutar, y que va a haber momentos peores y mejores. Creo que nadie puede decir 'ya no es lo que era' o 'al final la estrella que parecía va a ser un estrellado'. La gente no se puede imaginar la poca diferencia entre el primero y el último, ni cuánto de rápido va el último. A mí no me merece la pena estar mal por nadie. No te llegas a plantear retirarte, pero sí te merece la pena esto. Y te dices 'para llorar yo, que llore otro'".

Y de repente, un giro. "Lesionarme ese verano creo que me ayudó bastante", dice recordando su fractura de fémur entrenando en motocross. En el documental, su padre asegura que él no veía bien esa sesión de entrenamiento, pero finalmente accedió para contentar a su hijo. "Pero a raíz de eso, él hizo un click, cambió la mentalidad".

¿Y qué cambió en Acosta en ese momento, por qué dice que le ayudó? "Creo que me ayudó que es muy importante moverse, cambiar de círculo me ayudó bastante, y ver las cosas de manera diferente. Decidí empecé a trabajar con Adri, darle la oportunidad por el trabajo que estaba haciendo con su escuela. Necesitaba cambiar de aires, que alguien me apretase, que me diera un poco de chispa. Porque llegó un momento que estaba un poco harto de todo. Quizás podría haber dicho 'se acabó', pero tampoco tenía motivos para dejarlo".

Esa lesión supuso un giro de 180º en su vida, y desde entonces mejoraron los resultados en la segunda mitad de año, con sus primeras victorias en Moto2, que serían un impulso para empezar 2023 en la parte delantera.

"Llegó a cambiar de tarjeta SIM varias veces para no distraerse y poder mantener la concentración”, asegura Ajo. "Pedro, para su edad, tiene una educación básica muy buena, y entiende la vida como una persona mucho mayor. Eso hace que concentrarse en el trabajo y el trabajo en sí sea mucho más fácil".

Y lo que vino después, ya lo saben: campeón de Moto2 y ascenso, con GasGas, a MotoGP.

El documental 'Pedro Acosta, obligado a ganar' ya está disponible en DAZN. En él, Pedro Acosta reitera su amor a su pueblo, Mazarrón (Murcia), que compara con las Maldivas y que ve clave para que no se le haya "subido el pavo a la cabeza", ya que allí ve "cada día a gente mayor dejarse la vida en el agua por llevar a casa un plato de comida".

Ahí podrás conocer aún más a un piloto que, como su manager Albert Varela dice, "es como Jorge Lorenzo en el pasado, hace y dice lo que siente en cada momento. El campeonato necesita a personas como él". Un Varela del que Acosta recuerda: "Cuando me caí en Le Mans en 2022, en la primera carrera que realmente podría haber ganado, me soltó 'eres imbécil', y se fue. Y luego volvió y me enseñó que había perdido la carrera por ansias de querer demostrar que podía ganar, por ego".

Ahora todas esas lecciones las utiliza favorablemente.