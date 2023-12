Acosta: "El 'Tiburón' de Mazarrón no viene a MotoGP a hacer amigos"

El debut de Pedro Acosta en MotoGP es uno de los puntos más esperados para la temporada 2024. El piloto murciano ha deslumbrado en categorías inferiores, consiguiendo dos títulos en sus primeros tres años como piloto mundialista: el de Moto3 en 2021 como 'rookie' y el de Moto2 en este 2023, siendo la categoría que se decidió de forma más clara este año.

Después de que se resolviera el entuerto de pilotos en KTM con cinco pilotos para cuatro asientos, el de Mazarrón desembarcará en GasGas, donde tendrá como compañero a Augusto Fernández, y donde todo el mundo espera mucho crecimiento por su parte, aunque vaya a afrontar su primera campaña en la clase mayor.

El propio Acosta ya pudo probar su moto pesada para 2024 en el test de Valencia de noviembre, donde finalizó 18º y no excesivamente lejos de la cabeza. Así, avivó el fuego de quienes quieren verle ganar cuanto antes en MotoGP, ya que hay quienes piensan que no tardará mucho en estar delante. El español, sin embargo, sabe que debe tomárselo con calma, como ha confirmado en una entrevista con RTVE. Aunque eso no quiere decir que vaya a dejar de lado su filosofía.

En su visión del Mundial, Acosta siempre ha defendido que actualmente los pilotos pecan de amiguismo, y que lo que se necesita es 'mover el avispero' como se suele decir. El bicampeón ha puesto más de una vez el ejemplo de la batalla entre Marc Márquez y Valentino Rossi como aquello que la gente quiere ver.

En esta entrevista con el 'Telediario' de la televisión pública española, el joven mantiene esta mentalidad y recuerda que no viene a MotoGP a aumentar su lista de amigos: "Me gusta ser agresivo dentro y fuera de la pista. El 'Tiburón de Mazarrón' no hace prisioneros y no viene a hacer amigos".

Precisamente, el murciano habla de la posibilidad de ser compañero de Márquez en el futuro, aunque reconoce que le queda mucho crecimiento para pensar en eso: "Todos sabemos quién es Marc Márquez y el talento que tiene, sería tonto no pensar en ello. Primero tengo que intentar ser competitivo para llegar ser compañero de Marc. Queda mucho camino por delante para llegar a ese momento", detalla.

"En Moto2 no me vino bien ponerme presión desde el principio. Sueño conmigo y sueño con todo. Tenemos que dar muchos pasos antes de llegar a ser competitivos. A la que logremos estar ahí dando follón, podremos ver si dar batalla, [pero] tenemos que aprender cómo gestionar los neumáticos, los frenos, incluso el motor... hay que ir con calma para aprender lo más rápido posible", detalla.

Por último, Acosta cree que seguirá la tónica de máxima igualdad en 2024: "Me lo imagino apretado, al final vemos que las carreras del primero al último hay medio segundo, ¿y cuánto es medio segundo? Creo que va a ser un campeonato bastante competido", finaliza.