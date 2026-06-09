Acosta explica cómo le pasó Márquez: "Como si fuera una chicane móvil"

Pedro Acosta afirma que se sintió como una "chicane móvil" después de que Marc Márquez le adelantara para ponerse en cabeza y se alejara en el Gran Premio de Hungría de MotoGP.

El 'Tiburón de Mazarrón' se enzarzó en una dura, aunque breve, pugna con el vigente campeón del mundo en Balaton Park el pasado domingo, ya que una caída en la primera vuelta que afectó a las Aprilia los dejó como únicos aspirantes a la victoria. El piloto de KTM parecía el más fuerte en las primeras vueltas, tras adelantar a Márquez en la segunda vuelta y crear una ventaja de más de un segundo con el neumático blando trasero.

Pero la estrella de Ducati, que llevaba la goma media, más duradera, recortó distancias justo antes de llegar al ecuador de la carrera y completó el adelantamiento en la chicane de las curvas 9 y 10. Acosta respondió de inmediato, y recuperó la posición en la 12, llegando incluso a tocarse ambos al salir del último viraje.

Sin embargo, cuando Márquez volvió a atacar a Acosta en la chicane, en la vuelta siguiente, el murciano no tuvo respuesta y tuvo que conformarse con otro segundo puesto. Aunque la victoria de Márquez se atribuyó a su ventaja en las curvas de izquierdas, Acosta explicó cómo su compatriota logró una gran trazada en la curva 8 para atacarle en la chicane.

"Siendo sinceros, podemos decir que Márquez era más débil en las curvas de derechas, pero era rapidísimo en la curva 8, y me adelantó como si fuera una chicane móvil", afirmó. "Pero yo nunca me rindo, y si me adelantaba, intentaba volver a pasarle. El problema fue que en la última maniobra me bloqueó y entonces ya estaba demasiado lejos".

"Pero, en cualquier caso, siempre es bonito batirse con Marc. Hubo algunos adelantamientos realmente limpios, algunos contactos, pero todo dentro de lo legal. Siempre es genial batirse en duelo con el campeón. Nunca es fácil intentar volver a adelantar a alguien con la experiencia de Marc. Lo disfruté. Creo que ya es la tercera batalla que pierdo [con él] —o la segunda, quizá—. En cualquier caso, si sigo teniendo estas luchas con Marc, significará que estamos mejorando nuestro rendimiento".

A pesar de ser claramente el piloto más rápido de la plantilla de KTM, y de haber registrado algunas actuaciones impresionantes, la primera victoria en carrera larga sigue sin llegar para Acosta.

El #37 comenzó la temporada 2026 con un primer puesto en la sprint de Buriram y ha liderado varias carreras dominicales desde entonces, pero diversos factores le han impedido ganar.

Cuando se le preguntó si sentía que estaba más cerca de convertirse en ganador de una carrera principal de MotoGP, respondió: "Es cuestión de intentarlo. El año pasado me costó mucho en la clasificación. Ahora estoy mejorando, siendo mucho más constante, porque el año pasado sufrí muchas caídas en esta fase de la temporada. Creo que lo conseguiremos pronto. Al final, es cuestión de intentarlo y de seguir creyendo".

Aunque KTM sigue un paso por detrás de Aprilia y Ducati, que se han repartido las ocho victorias de domingo disputadas hasta ahora en 2026, Acosta cree que los progresos que ha hecho la casa de Mattighofen le han permitido reducir las caídas.

"El año pasado, si intentaba hacer cosas así, normalmente me caía el 80 por ciento de las veces", admitió. "Es cierto que la moto ha mejorado, pero cuesta bastante entender por qué sufríamos tanto hace una semana [en Mugello] y aquí hemos sido rápidos y competitivos. Tenemos que entenderlo porque, si no, es bastante difícil mejorar", cerró.