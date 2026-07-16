Máximo Quiles subirá a Moto2 en 2027 con el equipo Aspar

Máximo Quiles dará el salto al Mundial de Moto2 en la temporada 2027, y lo hará con su equipo actual, el de Jorge Martínez 'Aspar'. El gran talento más reciente de la magnífica escuela del expiloto valenciano y pupilo predilecto de los hermanos Márquez (Vertical Management, su empresa, es la que le hace las labores de representación) dará el salto a la categoría intermedia el próximo curso, tal y como se esperaba, según se ha confirmado este mismo jueves.

Y es que la irrupción del joven talento murciano en la clase de las motos pequeñas ha sido absolutamente excepcional. Quiles ya brilló con luz propia en 2025, su año de debut, cuando a pesar de perderse algunas carreras (por no tener la edad mínima de 17 años y luego por lesión) ya hizo podios y ganó hasta tres grandes premios, en Mugello, Balaton Park y Portimao. El español incluso llegó a rozar el subcampeonato del mundo, pero se quedó a 7 puntos de Ángel Piqueras en Valencia.

Pero si ese fue tan solo su primer año, el segundo está siendo arrollador. El adolescente navega con velocidad de crucero hacia su primer título mundial, con una superioridad despampanante que está triturando a sus rivales.

Tras 11 grandes premios, en los que ha cosechado seis victorias (Brasil, Jerez, Francia, Montmeló, Hungría y Assen) y 10 podios (segundo en Tailandia, Estados Unidos y Alemania y tercero en Brno, solamente se le escapó Italia, undécimo), comanda la general con 231 puntos, 104 más que el segundo, Brian Uriarte. Es decir, saca más de cuatro rondas de ventaja cuando quedan 11 para que finalice el curso.

Por ello, era absolutamente lógico que Quiles diera el salto a Moto2 para 2027, como también lo es que el anuncio sea ahora, para que el murciano pueda estar tranquilo para la segunda mitad de campaña, cuando deberá rematar la corona mundial. De igual manera, la elección no podía ser otra que la de seguir con el equipo Aspar, donde Quiles ha encajado a la perfección con sus compañeros de academia y con el tetracampeón del mundo de motociclismo, que actúa como su mentor.

"Creo que me va a ir bien este tipo de moto"

"Estoy súper motivado y tengo muchas ganas de probar la Moto2, estoy deseándolo. Creo que va a ser una moto muy de mi estilo y muy divertida. Soy alto y tengo los brazos largos, así que creo que me va a ir bien este tipo de moto", explica el joven piloto en el comunicado del equipo Aspar.

"Ha sido una primera parte del año muy buena, la verdad. Todos estamos muy contentos con estos resultados. El trabajo de todo el equipo ha sido y está siendo muy bueno, y por mi parte también ha ido todo muy bien. Lo que sí que tenía claro era que nuestro objetivo era ser líderes de la categoría. Actualmente son bastantes puntos de diferencia, pero no tenía pensado cuántos, me daba igual si era uno, cincuenta o cien puntos. Lo importante es seguir con la misma mentalidad", añade.

Fiel a su carácter desenfadado, Quiles también tiró de humor cuando le preguntaron si los actuales pilotos de Aspar en Moto2, entre ellos su amigo David Alonso, le habían dado algún consejo para el salto a la categoría intermedia: "Les he dicho alguna cosa de broma, pero no me han dicho nada. Les digo ‘¿no queréis ayudarme o qué?’. Pero todo es de broma. De momento quiero estar centrado en Moto3 y más adelante les pediré consejos".

Por su parte, Jorge Martínez Aspar valora muy positivamente el salto de Quiles: "Estamos muy contentos de poder competir con Máximo Quiles en Moto2. Este año está siendo el piloto de referencia en Moto3 y vamos a seguir trabajando estos meses para terminar la temporada como campeones antes de dar el salto a la categoría intermedia. Creemos que está preparado para todos los retos que tiene por delante y sabemos que juntos podemos dar lo mejor de nosotros. Además, con el paso de Máximo a Moto2, como ya hiciéramos con Arenas, con Guevara o con Alonso, seguimos consolidando el modelo de formación de pilotos desde la base hasta el Mundial, una de las señas del CFMOTO Aspar Team".

En cuanto al equipo Aspar, cabe recordar que perderá a sus dos pilotos de Moto2 para 2027, por la mejor causa posible: subirán a MotoGP. Dani Holgado ya ha sido confirmado como nuevo corredor del equipo Gresini, donde compartirá garaje con Joan Mir, y David Alonso subirá como una de las joyas de la corona de Honda, aunque aún está por ver si subirá directo a la escudería de fábrica o si recalará en el LCR (si fuera así, es porque el elegido para acompañar a Fabio Quartararo será Diogo Moreira). Así, queda por ver cuál será el segundo piloto de Aspar Team para el año que viene en la clase intermedia.

Más de Moto3: Moto3 Moto3 en Sachsenring - Uriarte supera a Quiles para lograr la victoria