Marc Márquez detalla el trabajo de guía que está haciendo con Máximo Quiles

El de Máximo Quiles ha sido uno de los principales nombres de la temporada 2025 del Mundial de Moto3. En una campaña dominada de cabo a rabo por José Antonio Rueda, muchos focos estaban puestos en el joven talento murciano, por su palmarés previo (bicampeón de la European Talent Cup, y podio en la Red Bull Rookies Cup y en el Mundial Junior) y sobre todo por la tutela que ejerce sobre él Marc Márquez, principal estrella del Mundial de MotoGP.

El ya nueve veces campeón del mundo de motociclismo ejerce de guía para Quiles, al representarle junto a su hermano, Alex Márquez, a través de la empresa Vertical Management. Los dos Márquez Alentà han depositado en el corredor del Aspar Team, donde cuenta con otra enorme referencia como lo es la de Jorge Martínez 'Aspar', una gran confianza, y el #28 se la ha devuelto con creces en su año de debut en la categoría pequeña del campeonato del mundo.

El español se tuvo que perder las dos primeras carreras de la campaña 2025, en Tailandia y Argentina, por no tener la edad mínima de 17 años. Debutó con un quinto puesto en Austin, y posteriormente se perdió Qatar y Jerez por una lesión entrenando. Desde Le Mans (séptimo) fue un competidor regular. En el gran premio siguiente, en Silverstone, llegó su primer podio, una segunda posición (en Inglaterra, donde también lo lograra Marc Márquez en 125cc).

Con otro segundo lugar en MotorLand Aragón, fue en la siguiente cita del año, en Mugello, donde cosechó su primera victoria mundialista, emulando de nuevo al #93. Otros grandes resultados de la temporada para él fueron sus victorias en Hungaroring y Portimao, sus segundos puestos en Sachsenring, Brno y Misano, y el tercero en Motegi. Así, Quiles llegó con opciones de ser subcampeón del mundo a la ronda final de 2025, en Valencia. Lo intentó con todo, pero le acabaron faltando siete puntos para igualar a Ángel Piqueras.

Con todo, Quiles parte como uno de los grandes favoritos, o directamente el principal, para alzarse con el título en Moto3 2026. En la rueda de prensa de Marc Márquez organizada por Estrella Galicia el pasado mes de noviembre, el #93 habló de la figura de Quiles, de cómo está siendo su tutela para el murciano, y aprovechó para apuntar que, de no haberse perdido varias citas en el primer tercio del campeonato, habría luchado por la corona mundial con Rueda.

Máximo Quiles, CFMoto Gaviota Aspar Team

"Máximo Quiles, hace ya tres años que lo estamos ayudando. Aconsejando. Luego él en pista, el talento es el que tiene. Estamos intentando llevarle por el mejor camino, utilizando la experiencia mía y de Alex, y de Vertical Management en general, y creo que ha hecho una temporada increíble", empezó diciendo.

"Es una temporada que, si hubiera arrancado desde la primera carrera, hubiera luchado por el Mundial ya. Se saltó algunas carreras, se lesionó, y con todo y con eso estaba luchando por el subcampeonato del año. Ha sido el 'rookie' con más podios. Vi una clasificación en la que estaba con Pedro Acosta, David Alonso, que son dos de los grandes talentos".

"Entonces, el talento está. El trabajo está, porque ha cambiado también mucho en eso. Le hemos inculcado en la disciplina que debe tener un deportista. Y ahora, falta también que siga como es, sin cambiar nada. ¿Qué significa? Pies en el suelo, siguiendo trabajando y con el perfil bajo, hasta que acabe de explotar en un futuro", finalizó Marc.

