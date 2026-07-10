Moto3 en Sachsenring - Resultados y resumen - Pratama lidera y Quiles pasará por la Q1 tras una caída

Tras una semana de parón, el Mundial de Moto3, junto al resto de categorías de MotoGP, llega a su undécima ronda de la temporada 2026, el Gran Premio de Alemania en el ratonero circuito de Sachsenring, del 10 al 12 de julio, con Máximo Quiles buscando traspasar los 100 puntos de ventaja en la general. En este artículo, podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría pequeña.

Práctica de Moto3 en Sachsenring

La Práctica de Moto3 contó igualmente, como en los Libres 1, con la ausencia de David Almansa a causa de una fiebre, lo que le obligará a pasar por la Q1 en la clasificación del sábado. La sesión vespertina en Alemania comenzó movida, ya que arrancó con una violenta caída de Máximo Quiles en la curva 7, rapidísima.

El líder del Mundial quedó gateando y visiblemente dolorido, lo que provocó cierta preocupación, pero la buena noticia es que a mitad de sesión ya estaba de vuelta en el box del equipo Aspar. Sin embargo, su moto quedó destrozada, por lo que no pudo marcar tiempos y este sábado tendrá que pasar por la Q1 por primera vez en toda la temporada.

No fue el único que se accidentó en ese punto, ya que Guido Pini y Adrián Cruces también se cayeron allí, en un viraje que está en mitad de la famosa sucesión de curvas de izquierdas de la pista ubicada en Sajonia. Mientras tanto, en cuanto a tiempos, Brian Uriarte tomó el mando de la clasificación, con un tiempo de 1:26.110, con Joel Kelso segundo a 30 milésimas y Jesús Ríos tercero a 72.

La segunda mitad del entreno sirvió para que los cronos se rebajasen. Y quien se confirmó como el más rápido fue Veda Pratama. El indonesio del Honda Team Asia se plantó en 1:25.848 (a más de un segundo del récord de la pista), superando por 8 milésimas a Joel Esteban, por 35 a Eddie O'Shea y por 56 a Jesús Ríos.

El resto del pase a la Q2 se completó con Álvaro Carpe, Marco Morelli, Hakim Danish, Cormac Buchanan, Matteo Bertelle, Ryusei Yamanaka, Brian Uriarte, Scott Ogden, Joel Kelso y Rico Salmela. Quiles, Almansa, Adrián Fernández o Marcos Uriarte pasarán por una Q1 de mucho nivel.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Sachsenring

FiP Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 17 1'25.848 152.851 2 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 20 +0.008 1'25.856 0.008 152.837 3 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 8 Honda 11 +0.035 1'25.883 0.027 152.789 4 J. Ríos Rivacold Snipers Team 54 Honda 20 +0.056 1'25.904 0.021 152.751 5 Á. Carpe KTM 83 KTM 21 +0.119 1'25.967 0.063 152.639 6 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 19 +0.125 1'25.973 0.006 152.629 7 H. Danish MT Helmets - MSI 13 KTM 19 +0.127 1'25.975 0.002 152.625 8 C. Buchanan Code Motorsports 14 KTM 19 +0.166 1'26.014 0.039 152.556 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 18 +0.215 1'26.063 0.049 152.469 10 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 21 +0.257 1'26.105 0.042 152.395

FP1 de Moto3 en Sachsenring

A las 09:00h locales y de España arrancó una FP1 con la ausencia de David Almansa, debido a una fiebre que le impediría también salir a la Práctica, según confirmó su equipo, el IntactGP. Se unía a la de David Muñoz, ausente desde su lesión en Hungría, que le ha llevado de nuevo a pasar por quirófano, para aumentar su cuenta hasta las 11 operaciones en nueve meses.

La sesión arrancó con una caída de Hakim Danish en la curva 3, aunque se pudo levantar, subir a la moto y continuar. Adrián Fernández fue el primero en ponerse en cabeza, pero rápidamente Máximo Quiles bajó a 1:27.468. Uriarte primero subió al segundo puesto y luego al liderato, aunque Joel Kelso fue el primero en bajar a 1:26.953 cuando aún quedaban 26 minutos.

Uriarte rodó en 1:26.890 y luego Máximo Quiles bajó a 1:26.734. Ahí llegó la caída de aída de Scott Ogden en la curva 13, sin poder seguir como sí había hecho Danish. A falta de 12 minutos las cosas se aceleraron. Morelli se colocó al frente con un 1:26.617 y Uriarte, tras encontrar tráfico, se quedó a apenas 26 milésimas.

Uriarte por fin lo logró cuando quedaban poco más de ocho minutos, con un :26.549 que mejoraba a Morelli por 68 milésimas. Pero con seis minutos en el reloj, Álvaro Carpe aprovechó que la pista mejoraba para poner un 1:25.996 que sería definitivo, y al que solo Perrone logró acercarse a menos de dos décimas. Era el octavo entrenamiento que lideraba Carpe.

Al final, Yamanaka y Perrone amenazaron con mejorar, marcando casco rojo en los primeros compases cuando caía la bandera a cuadros, pero ninguno de los dos pudo siquiera bajar su propia marca.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Sachsenring

FP1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Á. Carpe KTM 83 KTM 21 1'25.996 152.588 2 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 18 +0.188 1'26.184 0.188 152.255 3 G. Pini Leopard Racing 94 Honda 21 +0.213 1'26.209 0.025 152.211 4 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 20 +0.218 1'26.214 0.005 152.202 5 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 21 +0.234 1'26.230 0.016 152.174 6 S. Ogden CIP 19 KTM 18 +0.275 1'26.271 0.041 152.102 7 H. Danish MT Helmets - MSI 13 KTM 17 +0.299 1'26.295 0.024 152.059 8 A. Cruces CIP 11 KTM 20 +0.315 1'26.311 0.016 152.031 9 C. Buchanan Code Motorsports 14 KTM 20 +0.337 1'26.333 0.022 151.992 10 B. Uriarte KTM 51 KTM 22 +0.485 1'26.481 0.148 151.732

FP2 de Moto3 en Sachsenring

La FP2 será la última sesión de entrenamientos libres de Moto3 en Sachsenring antes de la cronometrada. Será la sesión que abra el sábado, de buena mañana, de 08:40h a 09:10h.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Sachsenring

Por disputar

Clasificación de Moto3 en Sachsenring

La clasificación de Moto3 en Sachsenring será este sábado, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para definir la pole y conformar toda la parrilla de salida para la carrera dominical.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Sachsenring

Por disputar

Carrera de Moto3 en Sachsenring

La carrera de Moto3 en Sachsenring, la undécima de 2026 y la última antes de las vacaciones de verano, será este domingo, 12 de julio, a las 11:00 horas de la mañana, la primera del domingo. Será a 23 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Sachsenring

Por disputar

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 211 20 /2 25 20 /2 25 /1 25 /1 25 /1 5 /11 25 /1 16 /3 25 /1 2 Á. Carpe KTM 121 13 /4 13 16 /3 13 /4 - 20 /2 20 /2 16 /3 10 /6 - 3 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 109 25 /1 - - 9 /7 9 /7 13 /4 - 20 /2 13 /4 20 /2 4 B. Uriarte KTM 102 10 /6 6 10 /6 6 /10 2 /14 - 25 /1 13 /4 20 /2 10 /6 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 102 9 /7 20 5 /11 16 /3 4 /12 11 /5 3 /13 9 /7 9 /7 16 /3 6 H. Danish MT Helmets - MSI 82 - 7 4 /12 4 /12 7 /9 10 /6 16 /3 - 25 /1 9 /7 7 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 82 11 /5 16 - 11 /5 16 /3 9 /7 8 /8 - 11 /5 - 8 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 79 16 /3 9 13 /4 10 /6 6 /10 6 /10 - - 6 /10 13 /4 9 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 52 7 /9 - - 20 /2 - 16 /3 9 /7 - - - 10 G. Pini Leopard Racing 48 - 11 25 /1 - 11 /5 - 1 /15 - - -