Leopard eleva el tono: "Han querido darnos un toque de atención y se han inventado algo con los precintos"

Christian Lundberg, máximo responsable y cara visible del equipo Leopard Racing, ha salido al paso para defenderse de las acusaciones de posibles trampas tras la descalificación de su piloto, Adrián Fernández, de las seis primeras carreras de la temporada 2026 de Moto3, por la apertura de dos motores, que originalmente estaban precintados, y que según los responsables técnicos de la FIM tenían "signos de manipulación".

Después de la decisión del Panel de Comisarios, la escudería trató de apelar las descalificaciones, sin éxito. Y aunque Leopard sacó un comunicado defendiendo su inocencia este viernes por la noche, este mismo sábado ha sido Lundberg, durante la Q1 de la categoría pequeña en el Gran Premio de Hungría, quien ha querido explicar toda la situación, para acallar rumores de trampas.

En declaraciones a DAZN, el dirigente quiso dejar claro, en primer lugar, que agotarán todas las vías legales posibles para revertir la situación y limpiar el nombre del equipo: "Nos han quitado los puntos de 6 carreras de 7, cuando en la séptima carrera nos han verificado los motores y los han encontrado en perfecto estado. Y aplican una sanción retroactiva, sobre una presunta apertura de dos motores, donde no hay ninguna prueba sostenible que nos pueda incriminar", empezó diciendo.

"Nos estamos defendiendo e iremos hasta el final de cualquier procedimiento judicial que pueda existir en este planeta. Y estamos cogiendo los mejores abogados para ello. No queremos irnos de este campeonato con la cabeza gacha y con la cola entre las piernas", siguió.

Después, Lundberg explicó por qué ha salido a la palestra la cuestión de la apertura de los motores: "Es muy fácil. En cuanto a la manera de precintar los motores, el precinto físico es como un trenzado de un hilo de acero, que tiene un sello. Esos precintos están íntegros, no pasa nada. Pero luego hay unos 'stickers' que sellan entre las piezas del cárter, de la culata, que también sirven para corroborar, o ver con más facilidad, si alguien ha intentado abrir un motor. Pero lo que pasa es que, venimos diciendo desde hace años, y tenemos correspondencia de IRTA, que cuando usamos el primer lote de motores, y venimos de Tailandia a Europa, es rutina darle un producto a las motos para que el aluminio no haga óxido y la moto se estropee".

Lundberg no se quedó ahí, y apuntó a un toque de atención premeditado del Director Técnico de la FIM tras unos encontronazos recientes: "Ese tipo de producto, cuando limpias el motor y soplas con aire, a veces se daña los precintos. Cuando se dañan los precintos, vamos a IRTA al momento y lo avisamos. Y no ha pasado nunca en 15 años. Ahora, como hemos tenido otros tipos de rifirrafes con Dirección de Carrera, especialmente con el director técnico en las últimas semanas, se ve que han querido darnos un toque de atención y se han inventado algo con los precintos. Pero somos totalmente inocentes. Si ves la conciencia tranquila, es porque cuando tienes la conciencia tranquila, sabes que alguien te dará la razón".

Adrián Fernández, con Lundberg Foto de: Gold and Goose

"Nosotros no nos dimos cuenta de que [el motor] fuera anormal. Uno de los motores que devolvimos era de recambio, hubiera podido estar tranquilamente en nuestra base de Italia, y nos lo pidieron para controlarlo. Lo entregamos apenas sin tocarlo, y podríamos haber dicho que no lo entregábamos o no lo teníamos, señal de buena fe".

"Me gustaría saber qué equipos no han tenido problemas con los stickers de los motores. Incluso Michele Pirro perdió un campeonato italiano por esto, como si a Ducati le hiciera falta [manipular los motores]. Hay que mejorar muchas cosas: antes de las carreras se verifican los sellos, y todos estos controles resultaron a nuestro favor. Me parece raro que se lleven el motor en una cadena de custodia y aparezcan estos problemas. Nos sentimos dentro de una pesadilla, en la que un protagonista tiene todo contra él", siguió.

Por último, Lundberg dejó claro que buscarán la devolución de los puntos a Fernández, como les pasó a Yamaha y Fabio Quartararo por otro problema técnico en MotoGP 2020: "Intentaremos agilizar el proceso. A nosotros se nos acusa por una presunta infracción. En el caso de Yamaha hace unos años, se encontraron unas bielas que no eran conformes. Y eso no era una presunción, era un hecho. Y a Quartararo le devolvieron los puntos. Tenemos que agilizar para que le devuelvan los puntos a Adrián. Si nuestros motores estaban perfectos en Mugello, si se supone que si falsificamos los motores, esos motores los usaríamos en la pista más rápida del campeonato. Esa es una suposición mía", cerró.

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