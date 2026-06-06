El equipo Leopard se pronuncia tras las descalificaciones de Adrián Fernández

El equipo Leopard ha dado su versión de los hechos tras conocerse este pasado viernes la descalificación de uno de sus pilotos, Adrián Fernández, de los seis primeros grandes premios de la temporada 2026 de Moto3 (Tailandia, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Catalunya) por el uso de dos motores Honda que estaban precintados originalmente, pero que habían sido abiertos y que tenían "signos de manipulación", según los responsables técnicos de la FIM encargados de inspeccionarlos.

Después de que la escudería presentara una apelación a la decisión del Panel de Comisarios, que fue rechazada al considerarse que había pruebas suficientes, y que la propia Leopard no había dado explicaciones suficientes sobre por qué estaban así las unidades de potencia, la escuadra emitió un comunicado a última hora de la noche.

En él, el equipo dirigido por Christian Lundberg dejó claro que no está conforme con la sanción al corredor español ni con el hecho de que se insinúe que abrieron los motores sin autorización en busca de una ganancia de rendimiento. Además, confirmaron que ya han iniciado los procedimientos de cara a próximos recursos, sin especificar cuáles, aunque tras el rechazo de su primera apelación ahora podrían presentar un nuevo recurso ante el Tribunal competente del Cantón de Vaud (Suiza), en el plazo de 5 días.

A continuación, te reproducimos el comunicado completo: "Leopard Racing ha sido notificado de la decisión emitida por el Panel de Comisarios de la FIM en relación con los motores #810 y #811, y de la consecuente modificación de los resultados de los Grandes Premios de Tailandia, Brasil, España, Francia y Catalunya correspondientes al piloto #31, Adrián Fernández".

"El equipo discrepa respetuosamente de las conclusiones alcanzadas, y confirma que ya ha iniciado todos los procedimientos previstos en la normativa aplicable, con el objetivo de proteger sus derechos y los de su piloto, al mismo tiempo que evalúa, junto con sus asesores legales, los próximos pasos a seguir".

"Leopard Racing ha operado siempre en pleno cumplimiento de las normativas técnicas y deportivas del Campeonato del Mundo de Moto3, y rechaza firmemente cualquier insinuación de que algún motor haya sido abierto o modificado sin autorización. Asimismo, queremos destacar que las inspecciones técnicas realizadas sobre cuatro motores no identificaron ningún componente ilegal, modificación orientada a mejorar el rendimiento, pieza no conforme ni elemento técnico contrario al reglamento de Moto3".

Adrián Fernández, Leopard Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Del mismo modo, ningún representante del equipo pudo estar presente durante las inspecciones técnicas [del motor]. Además, los motores utilizados durante el Gran Premio de Italia en Mugello fueron sometidos a exhaustivas verificaciones técnicas, y se determinó que cumplían plenamente con la normativa aplicable".

"La presente controversia se refiere exclusivamente a la interpretación de determinados elementos relacionados con el sistema de sellado de los motores, y a las conclusiones extraídas posteriormente de dichas observaciones. Leopard Racing considera que continúan existiendo importantes cuestiones técnicas y procedimentales sin resolver, incluyendo la metodología empleada para determinar la presunta infracción y la proporcionalidad de las sanciones impuestas".

"El equipo considera que no se ha presentado evidencia clara que permita determinar si y cuándo habría tenido lugar la presunta infracción, ni indicio alguno de que se hubiera obtenido una ventaja técnica o deportiva".

"Leopard Racing continuará defendiendo su posición a través de todos los canales disponibles, con determinación y plena confianza en la corrección de su actuación, manteniendo al mismo tiempo el máximo respeto por las instituciones deportivas implicadas. Por último, queremos agradecer a nuestros pilotos, nuestros socios, patrocinadores y aficionados su confianza y apoyo continuo durante este proceso", cerraron.