José Antonio Rueda vuelve a la acción: "La mano se me queda aún un poco pillada"

Tras el duro accidente con Noah Dettwiler en 2025 que casi le cuesta la vida, José Antonio Rueda, vigente campeón del mundo de Moto3, está listo para debutar en Moto2.
José Antonio Rueda, Moto2
Foto de: Ajo Motorsport
Con el retorno del Mundial de MotoGP, este fin de semana en Tailandia, también se ponen en marcha las categorías más pequeñas. Y en la clase intermedia, a los aficionados españoles les sobrarán los motivos para estar pendientes, pues hasta 14 pilotos nacionales poblarán una parrilla de Moto2 de 28 integrantes. Es decir, el 50 por ciento correrá con la bandera de nuestro país.
Cada uno llevará a cuestas su propia historia, y será merecedora de ponerle atención, pero pocas las hay más interesantes que la de José Antonio Rueda. El piloto sevillano viene de proclamarse campeón de Moto3 con mucha antelación, tras un año magistral, pero 2025 también tuvo un importante revés: su duro accidente en Malasia con Noah Dettwiler que estuvo a punto de costarle la vida, llegando a sufrir una parada cardiorespiratoria.
Mientras que el corredor suizo, que este año no sigue en el Mundial de Motociclismo, se llevó la peor parte, Rueda también tuvo que lidiar con diversas secuelas, destacando una fuerte conmoción cerebral e importantes lesiones en la mano derecha. Pero todo aquello ha quedado atrás, y el primer campeón andaluz de la historia afrontará este fin de semana su debut en una nueva categoría.
Lo hace con ilusión y con ganas de acumular todo el conocimiento posible al manillar de su Kalex del Red Bull KTM Ajo, tras completar únicamente dos días de rodaje en pista en buenas condiciones durante la pretemporada, en un test hace unos días en Jerez. Así explicó en DAZN, antes de la foto de grupo de la parrilla de 2026, cómo se presenta a una campaña tan importante.
"Estoy bien, muy bien, la verdad. Con muchísimas ganas de empezar el año. Categoría nueva, primera carrera del año... Te puedes imaginar las ganas que tengo. Habrá que aprender mucho de esta categoría, tenemos un largo camino por delante aún, pero estoy contento por todo", empezó diciendo Rueda. Cuestionado sobre qué es lo que más le está costando y cuánto tiempo cree que va a necesitar para adaptarse, comentó: "Sinceramente, aún no sabría decirlo. Porque solo he cogido dos días la moto antes de la primera carrera aquí. Pero bueno, supongo que sabré decirlo tras estas primeras carreras, cuando las haya terminado".
"Me esperaba estar peor del hombro, y la verdad es que con él ningún problema, así que bastante mejor. Lo único que la mano sí que se me cansa un poco, se me queda un poco pillada tras muchas vueltas. Probé a ponerle un poco de hielo, y creo que fue lo peor que hice. Desde el primer día ya no lo he vuelto a hacer más. Pero estoy bien. Conforme vaya cogiendo más la moto y adaptándome un poco más, supongo que irá todo un poco mejor".
Jose Antonio Rueda, Red Bull KTM Ajo
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
El de Los Palacios y Villafranca no oculta sus nervios, y es que sabe lo complejo que es el Mundial de Moto2: "Creo que esta es una de las categorías más difíciles, porque hay muchísimos pilotos con mucha experiencia. Y están en unos tiempos muy apretados, ya dos décimas aquí marcan bastante la diferencia. Por eso, estoy deseando empezar esta nueva etapa, con muchas ganas. He trabajado físicamente, lo que me ha dado tiempo. De momento, peso un kilo más que el año pasado. Esperemos coger uno o dos más aún".
Una novedad es que Rueda no llevará este año el dorsal #99, porque lo tiene Adrián Huertas: "Iré con el dorsal #98, porque ya me pasó lo mismo cuando empecé, que otro piloto me lo quitó en ese momento, y ya me puse el #98 y me fue también bien entonces. Para mí, sigue siendo como mi número, me trae muy buenos recuerdos", detalló.
Los focos, puestos en el equipo Aspar en Moto2 2026
Entre los pilotos que apuntan a cargar con el protagonismo en la temporada que está al borde del arranque, en el paddock todo el mundo, casi con unanimidad, señala a la pareja del equipo de Jorge Martínez 'Aspar', conformada por Dani Holgado, que acabó 2025 como un tiro, con hasta dos victorias en su primer año, y David Alonso, que también cosechó una victoria, y que en 2024 fue uno de los mejores campeones que se han visto en Moto3.
Por un lado, el valenciano, que vuelve al dorsal #96, llega a Moto2 2026 con ganas de seguir mejorando su versión, más que pensando en cómo estarán sus contrincantes: "Estoy muy contento de poder llevarlo. Y de estar aquí, había muchas ganas de empezar. Ya se nota el ambiente tenso, de que las carreras están de vuelta, y eso es bueno".
"Rivales serán todos, al final. Estamos en un campeonato del mundo, y la rivalidad es muy alta. Pero yo me centro en mí mismo, en seguir mejorando, como me centré el año pasado, porque es mi principal objetivo. Vamos a seguir aprendiendo, nunca se deja de aprender. Tengo mucho que evolucionar, porque solo es mi segundo año en la categoría", siguió Holgado.
David Alonso, CFMOTO Aspar Team
Foto de: Gold and Goose
En el caso de Alonso, se ha desdoblado. El hispano-colombiano busca desarrollar una versión más fría, con nervios más templados: "Mi versión de 'ice man', de mente fría, está en proyecto, ahora lo tengo que cumplir en la pista. Mente fría, y corazón caliente. Cuando veo mi nombre, lo recuerdo".
"'Ice man' no asume que es uno de los favoritos, precisamente va de la mentalidad de que esto hay que construirlo paso a paso, y de que es mejor que la gente te ponga de favorito a que tú te pongas, que no es lo mismo", prosiguió.
Pero fuera de la esfera de Aspar no hay que olvidar a otros, como a Manu González, que en 2025 rozó un título que acabó yendo a parar a manos de Diogo Moreira: "La vuelta al cole siempre es especial. Había muchas ganas de empezar. Sinceramente, el invierno se me ha pasado muy rápido, más de lo que me hubiera gustado. Pero eso también tiene cosas positivas, estamos muy preparados".
"La base en la que empezamos es la misma que el año pasado, o incluso un poco mejor, así que, ¿por qué no voy a ser de nuevo un candidato al título? Lo que ha cambiado respecto a 2025 es que tenemos mucha más experiencia; sabemos los errores que cometimos el año pasado. Obviamente, cada año y cada carrera son diferentes, hay que saber cómo actuar en cada momento, pero como ya digo, somos mucho más completos, ya sea por el equipo y por mí. Estamos muy preparados, y confiados, como siempre", concluyó el madrileño.
